La empresa SINEC anunció una nueva búsqueda laboral para cubrir el puesto de oficial eléctrico destinado a tareas dentro del sector minero en San Juan. La convocatoria está orientada a trabajadores con sólida experiencia en mantenimiento industrial y capacidad para desenvolverse de manera autónoma en entornos de alta exigencia.

El perfil requerido apunta a técnicos con conocimientos comprobables en trabajos de media y baja tensión, además de dominio de las “5 reglas de oro”, un conjunto de normas esenciales de seguridad eléctrica que rigen la actividad. Desde la firma detallaron que la experiencia mínima solicitada es de tres años, particularmente en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones industriales.

Uno de los puntos destacados de la convocatoria es que se valorará especialmente a personas residentes en los departamentos de Iglesia o Jáchal, dado que el puesto está directamente vinculado al ámbito minero y las distancias de traslado suelen ser un factor relevante.

Los interesados en postularse deben enviar su currículum a la dirección de correo cv@sinec.com.ar. Desde la empresa indicaron que se realizará una preselección de acuerdo con los requisitos técnicos y la experiencia acreditada.