Tras el auge de Halloween, Cinthia Soria, cocinera sanjuanina, visitó el clásico segmento de Yo Cocino del programa Yo Te Invito, conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López por HUARPE TV (canal 19.2 de la TDA y por Kick), para presentar una receta especial: arañas de Nutella. La propuesta busca acompañar la tarde del viernes 31 de octubre, cuando muchas familias aprovechan para celebrar esta festividad.

La receta es simple y versátil. Para la masa, los ingredientes son: 125 gramos de harina, una cucharadita de sal, 50 cc de agua tibia, 35 milimetro de aceite y relleno de Nutella, aunque también puede usarse dulce de leche o ganache de chocolate. “Esta masa es bastante neutra, se puede usar tanto dulce como salada. Hoy hacemos la versión dulce con Nutella”, explicó Cinthia.

El procedimiento es fácil. Primero se integra la harina con la sal, aceite y agua tibia hasta lograr una masa compacta y elástica. “Acá la masa queda bien compactada, perfecta para trabajarla. Se puede dejar en la heladera unos 30 minutos para que no se encoja”, detalló la cocinera.

Luego, se estira, se coloca el relleno y se forma el semicírculo de la araña. “Sacamos un poquito de la masa sobrante para las patas, las enrollamos como rulitos y así le damos forma”, indicó Soria.

Una vez armadas, se hornean unos 10 minutos hasta que la masa se dore ligeramente y se les agregan los ojitos de chocolate. “Es una receta ideal para compartir con los chicos, se divierten armando las arañas y después las comen”, concluyó Cinthia.