YPF, bajo la dirección de su presidente y CEO, Horacio Marín, ha comunicado el inicio de un proceso de disminución escalonada en los precios de los combustibles en Argentina. Se estima que esta reducción promediará el 2%, pero su aplicación será segmentada, respondiendo a la oferta y la demanda del mercado.

Marín confirmó que la petrolera estatal comenzará a implementar esta baja en los próximos días. A diferencia de movimientos anteriores, la reducción no será aplicada de forma uniforme en todo el territorio nacional ni se ejecutará en una sola vez. El directivo explicó el criterio de la empresa durante una entrevista, señalando que la clave es la variación constante: “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”.

Publicidad

Esta estrategia se fundamenta en un monitoreo permanente de las variables que influyen en el costo final, permitiendo a la empresa realizar ajustes específicos según el producto y la zona geográfica. Esta segmentación de precios está estrictamente vinculada a la dinámica de la oferta y la demanda, y forma parte de un “acuerdo de honestidad con los consumidores” que Marín se propuso establecer desde que asumió la conducción de YPF a fines de 2023.

El objetivo central de esta nueva política es asegurar que los valores finales reflejen fielmente el contexto económico. “La idea es que los precios suban o bajen según corresponda, sin distorsiones”, puntualizó Marín, aclarando que esta metodología se empleará tanto para los incrementos como para las disminuciones.

Publicidad

Con esta baja anunciada, la nafta super pasaría de $1564 a $1533, es decir una reducción de $31. En cuanto a la premium, la baja sería de $36, pasando de $1799 a $1763.