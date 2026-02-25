A partir de la confirmación de la directora de Nivel Inicial, Claudia Alvar Díaz, sobre una disminución de hasta el 30% en la matrícula de jardines de infantes, DIARIO HUARPE investigó el trasfondo del fenómeno y accedió a datos oficiales del Registro Civil. Las cifras muestran un cambio demográfico sostenido en la provincia: los nacimientos pasaron de 12.337 en 2016 a 8.234 en 2025, lo que representa 4.103 nacimientos menos en diez años y una caída acumulada del 33,3%.

El descenso no fue abrupto en un solo momento, sino progresivo y constante. En 2017 se registraron 12.084 nacimientos, es decir, 253 menos que el año anterior. En 2018 la cifra volvió a bajar hasta 11.812, con una reducción adicional de 272. Aunque moderadas, estas primeras caídas marcaron el inicio de una tendencia que no se revertiría en los años siguientes.

En 2019 el número descendió a 11.059 nacimientos, lo que implicó 753 menos que en 2018 y significó la primera caída de magnitud dentro de la serie. Sin embargo, el punto de mayor impacto se produjo entre 2019 y 2020, cuando los nacimientos se redujeron a 9.733. La diferencia fue de 1.326 nacimientos menos en un solo año, el mayor descenso interanual tanto en términos absolutos como relativos de toda la década.

A partir de ese quiebre, la tendencia continuó en baja, aunque con variaciones menos pronunciadas. En 2021 se registraron 9.628 nacimientos, con 105 menos que en 2020. En 2022 el total descendió a 9.189, lo que representó una caída de 439. En 2023, la cifra volvió a reducirse hasta 8.694, con 495 nacimientos menos respecto del año anterior.

Los últimos dos años confirmaron la continuidad del proceso. En 2024 se registraron 8.656 nacimientos, apenas 38 menos que en 2023, lo que evidenció una desaceleración en el ritmo de caída. Sin embargo, en 2025 el descenso volvió a intensificarse y el total alcanzó 8.234 nacimientos, es decir, 422 menos que el año previo y el valor más bajo de toda la serie analizada.

En promedio, San Juan perdió alrededor de 456 nacimientos por año entre 2016 y 2025. El comportamiento general muestra un proceso sostenido, sin períodos de recuperación ni repuntes interanuales, lo que confirma una transformación estructural en la dinámica poblacional de la provincia.

El impacto ya se observa en los jardines

La directora de Nivel Inicial, Claudia Alvar Díaz, confirmó que la disminución de la natalidad ya se refleja en las instituciones educativas. “Se observa una disminución en la cantidad de niños por sala. Anteriormente, los grupos de cinco años reunían entre 25 y 26 estudiantes, mientras que en la actualidad el promedio se ubica entre 15 y 20”, explicó.

La funcionaria indicó además que el fenómeno también alcanza a los niveles más tempranos. “En las salas de tres años la situación es similar. En su momento fue necesario ampliar la oferta para atender la demanda, pero actualmente se registra una reducción en la cantidad de inscripciones”, señaló.

Según precisó, el escenario actual generó mayor disponibilidad de vacantes en la mayoría de los departamentos y obligó a ajustar las proyecciones de matrícula para el ciclo lectivo 2026, cuya configuración definitiva se definirá durante marzo.

Las cifras del Registro Civil permiten anticipar que el fenómeno tendrá efectos progresivos en los próximos años. Las cohortes más reducidas avanzarán hacia el nivel primario y luego al secundario, lo que proyecta un impacto gradual en la organización del sistema educativo y en la planificación de distintos servicios públicos en San Juan.