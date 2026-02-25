El gobernador Marcelo Orrego volvió a fijar posición sobre una de las discusiones institucionales más sensibles: eliminar la Ley de Lemas (SIPAD) y consolidar la Boleta Única Papel (BUP) como herramienta de votación en San Juan. Tras sus declaraciones en el programa Paren Las Rotativas, DIARIO HUARPE consultó a los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados y el resultado marca una tendencia clara: con matices, la mayoría acompaña la idea del mandatario. La excepción es el PJ, que aún no define postura.

Si las declaraciones públicas se sostienen al momento de votar, la reforma podría avanzar en el primer semestre y dejar reformulado el sistema electoral de cara a 2027, cuando la provincia vuelva a elegir gobernador, intendentes y legisladores.

A continuación, la opinión de los diputados:

Juan de la Cruz Córdoba – Bloque Producción y Trabajo

“Creo que el sistema de Boleta Única, o el modo de votar a través de Boleta Única, es bueno. Me parece que es muy aceptado por la ciudadanía, que normalmente ve el hecho de tener que ir a votar más como una obligación que como un derecho, como un día en el que por ahí le molesta tener que ir un domingo a hacer una fila y esperar dónde le toca votar. Considero que el sistema en papel es más seguro tanto para el escrutinio como para el resguardo de los votos”.

Enzo Cornejo – Bloque PRO

“La Boleta Única es una herramienta que permite que el proceso electoral sea ágil y transparente, que dé fin al fraude y termine con muchas de las trampas de la política. Por eso este Gobierno, con Marcelo Orrego a la cabeza, seguirá promoviendo herramientas que garanticen al sanjuanino su voto, y la Boleta Única es una de ellas. Sostenemos la necesidad de cambios en la ley electoral, reformas modernas, y estamos trabajando en eso: en leyes y cambios no en beneficio de la política, sino de la gente”.

Gustavo Usín – Bloque Actuar

“La Boleta Única de Papel ha demostrado ser un sistema ágil, claro y transparente. En San Juan, los ciudadanos se adaptaron rápidamente en las últimas elecciones nacionales y la experiencia fue positiva: votar resultó más simple, más ordenado y más seguro. Creo que es momento de dar el debate para implementarla también en las elecciones provinciales. Es un sistema más económico, más moderno y que fortalece la transparencia, algo que siempre debe estar en el centro de cualquier proceso electoral”.

Alejandra Leonardo – UCR

“Nosotros tenemos la posición de que la Ley de Lemas no sirve y que la Boleta Única Papel es para seleccionar al candidato, por lo tanto no puede coexistir con los lemas. Coincidimos con el gobernador en que debe desaparecer la Ley de Lemas con la que elegimos en 2023”.

Luis Rueda – Bloque Bloquista

“Creo que la Boleta Única ya sabemos que funcionó muy bien, que no hubo ningún tipo de crítica al sistema. Podemos decir que la Boleta Única no se discute. Me parece que hoy es el sistema más seguro”.

Fernando Patinella – Bloque ADN-LLA

“Hay un sistema que ya está comprobado y aceptado mayoritariamente por el electorado, que es la Boleta Única Papel. Mientras no se dé ese esquema, me parece que la Boleta Única es el medio más eficiente”.

Franco Aranda – Bloque Frente Renovador

“Vengo diciendo hace muchos años que la Boleta Única de Papel, la BUP, es algo que funciona y que está totalmente probado. Creo que es muy importante avanzar, al menos, con la Boleta Única de Papel, que sabemos que funciona, agiliza, da transparencia y está comprobada”.

Marcelo Mallea – Bloque del Este

“A mí me parece bien la implementación de la Boleta Única Papel en San Juan. Considero que debemos simplificarle a la gente la elección. Es ordenar los partidos y que la discusión vuelva al seno partidario, que se definan allí sin involucrar al resto de los ciudadanos. Además, genera un ahorro en la impresión de boletas en momentos de crisis, cuando la sociedad tampoco está dispuesta a que se generen esos gastos”.

Leopoldo Soler – Bloque Mejor Nosotros

“La Boleta Única Papel transparenta el proceso electoral y es la forma más idónea para que la gente pueda acompañar su elección. La BUP es superadora del voto en lista tradicional; cualquier sistema que adopte la Provincia tomando como referencia la BUP es muy importante”.

Juan Carlos Quiroga Moyano – Bloque Justicialista

“Es algo que vamos a discutir en nuestro espacio político, en el Partido Justicialista, y pronto lo trasladaremos a nuestro bloque y posteriormente a la Cámara. No tengo todavía una decisión tomada. Sería muy apresurado adelantar una postura sobre lo que el Gobierno de la provincia quiera realizar”.

Mario Herrero – Bloque San Juan Vuelve-PTP

“La Boleta Única Papel tiene ventajas y también desventajas. Por ejemplo, el costo: pese a lo que se declama, puede ser más costosa que la boleta tradicional por su naturaleza policromática, que encarece la impresión por el tipo de papel y la cantidad de tinta utilizada. Habrá que ver qué se propone y qué garantiza mejor la transparencia y el cuidado de la voluntad ciudadana, que es lo que en definitiva debe protegerse”.

Martha Gramajo – Bloque Crecer

“En el interbloque aún no hemos tomado una decisión. Sí presentamos un proyecto de enmienda constitucional para que no haya re-reelección. Seguramente en los próximos días habrá una definición respecto de la Boleta Única Papel”.

Gabriel Sánchez – Bloque San Juan Te Quiero