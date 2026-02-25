León Gieco se presentará en el Teatro Sarmiento junto a Joana Gieco y Alejo León

El legendario cantautor León Gieco se presentará en San Juan el miércoles 29 de abril de 2026 a las 21:30 en el histórico Teatro Sarmiento, en un concierto que promete ser uno de los hitos de la temporada musical local. Las entradas tienen valores de $45.000 y $60.000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro y en entradaweb.com.ar.

El espectáculo, en el que Gieco compartirá escenario con su hija Joana Gieco y el guitarrista Alejo León, se presenta como una oportunidad única de ver al artista acompañado por músicos con una propuesta propia, que combina diversas influencias y estilos dentro de un diálogo musical íntimo y original.

León Gieco es uno de los nombres más emblemáticos de la música argentina, conocido por fusionar el folk con el rock y por su compromiso social expresado a través de letras que han marcado generaciones. Con décadas de trayectoria, su obra lo ha posicionado como una figura respetada, tanto por su calidad artística como por su presencia inquebrantable en eventos culturales y solidarios a lo largo del país.

Joana Gieco: talento y diversidad musical

Joana Gieco, hija de León, ha forjado una carrera destacada como pianista, compositora y arregladora, con formación en la Universidad Nacional de las Artes y una trayectoria que va más allá del apellido familiar. Su música transita géneros variados, desde el folklore y la música clásica hasta el metal y la experimentación sonora, en un enfoque que valora la expresión emocional por encima de las etiquetas.

Junto a Alejo León, Joana forma un dúo de piano y guitarra que ha presentado su repertorio acústico e instrumental en múltiples escenarios en Argentina y Uruguay. La propuesta del dúo se basa en el diálogo creativo entre ambos instrumentos, explorando atmósferas emotivas y matices diversos, y generando una experiencia sonora única para el público.

Alejo León: guitarra con personalidad

Alejo León es un guitarrista y compositor oriundo de Luján, Buenos Aires, con una sólida formación autodidacta y una fuerte identidad artística. Apasionado por el rock y el heavy metal desde temprana edad, ha colaborado con grandes figuras del ambiente musical argentino y ha consolidado una voz propia dentro del dúo que comparte con Joana, aportando técnica y sensibilidad interpretativa.

La presentación en el Teatro Sarmiento combinará la riqueza del repertorio de León Gieco con la frescura y creatividad del dúo Joana Gieco y Alejo León. La velada promete conectar a distintas generaciones a través de la música, en una cita imperdible para los amantes de la cultura y el sonido argentino.