El SMN anticipa tormentas aisladas para San Juan: así estará el tiempo este miércoles y jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico oficial para la provincia de San Juan, anticipando dos jornadas con condiciones mayormente estables aunque con presencia de nubosidad variable y posibles precipitaciones hacia el final del período.

Se espera que el miércoles 25 de febrero comience con el cielo mayormente nublado durante la mañana, presentando una probabilidad de precipitación que oscila entre el 0 y el 10 por ciento. La temperatura para ese momento del día será de 23 grados Celsius. Por la tarde, el cielo transitará hacia un estado parcialmente nublado, sin chances de lluvia y con un ascenso térmico que llevará el termómetro hasta los 29 grados. Ya durante la noche, las condiciones se tornarán inestables con la posibilidad de tormentas aisladas, donde la probabilidad de precipitación se eleva a un rango del 10 al 40 por ciento, y la temperatura descenderá a los 25 grados. En cuanto al viento a lo largo de toda la jornada del miércoles, se mantendrá con velocidades constantes de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con dirección predominante sur durante la mañana y rotando al oeste tanto en la tarde como en la noche. No se prevén ráfagas significativas para esta fecha.

Para el jueves 26, la jornada comenzará en la madrugada con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 19 grados y vientos muy leves del sector sudoeste de entre 0 y 2 kilómetros por hora, sin probabilidad de lluvia. Por la mañana, el cielo se presentará algo nublado, manteniéndose sin chances de precipitaciones y con una temperatura de 23 grados. Los vientos aumentarán su intensidad a un rango de 7 a 12 kilómetros por hora, proviniendo del noroeste. Durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo en el período, llegando a los 30 grados, aunque se espera la presencia de tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación que vuelve a situarse entre el 10 y el 40 por ciento. En este horario, el viento rotará al este, conservando la misma intensidad de 7 a 12 kilómetros por hora. Finalmente, la noche del jueves continuará con condiciones de tormentas aisladas y la misma probabilidad de lluvia (10-40%), con una temperatura de 26 grados. Los vientos regresarán a la dirección sudoeste, manteniendo su velocidad sin variaciones significativas y sin que se esperen ráfagas destacadas.