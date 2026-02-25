El italiano Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo Alpine en la Fórmula 1, arremetió contra la nueva normativa técnica que regirá la temporada 2026, afirmando que la compleja gestión energética de los nuevos monoplazas representa, en su opinión, “un auténtico desperdicio de ingeniería” y algo que “a los aficionados no les gusta nada”.

Briatore señaló que la mayor parte de las innovaciones (particularmente el uso intensivo de sistemas híbridos y la gestión de energía) alejan a la categoría de su esencia tradicional: velocidad pura y sencillez de comprensión para el público. Según su visión, esa complejidad puede llevar a una “espiral descendente” en el interés de los fanáticos si no se explica mejor la nueva filosofía técnica.

El italiano comparó implícitamente la nueva Fórmula 1 con la Formula E, donde, dijo, pilotos experimentados tuvieron dificultades para adaptarse porque la conducción se transformó en un “experimento de ingeniería” más que en una carrera de velocidad convencional. Briatore insistió en que tradicionalmente para adelantar se pisa a fondo el acelerador, mientras que, con las nuevas reglas, “hay que levantar el pie”, algo que considera contrario a la esencia del deporte.

La crítica de Briatore se suma a otras voces dentro del paddock expresando dudas sobre el impacto de las reglas de 2026, que enfatizan la electrificación y la gestión energética de los autos, cambios que debutarán en el Gran Premio de Australia a principios de marzo. A pesar de sus reparos técnicos, Briatore también reconoció que la Fórmula 1 ha experimentado un notable crecimiento comercial en los últimos años y subrayó la importancia de proteger tanto la competitividad como el sonido y la espectacularidad de las carreras.