Hoteleros aseguran que la temporada en San Juan es baja y hay preocupación

La temporada de verano 2025-2026 deja números preocupantes para el sector hotelero y gastronómico de San Juan. Así lo confirmó la licenciada Tamara Boggian, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de San Juan, quien aseguró que el factor ocupacional, en promedio, no superó el 20%.

“Estimando desde la mitad de diciembre del 2025 hasta pasando el feriado largo de febrero, tuvimos un factor ocupacional de 17 al 18% más o menos”, expresó en diálogo con DIARIO HUARPE.

Si bien reconoció que el verano sanjuanino suele ser poco elegido por el calor extremo, sostuvo que esta temporada fue distinta a otros años, cuando determinados eventos deportivos permitían sostener la actividad. “Los puestos ocupacionales nos permitían cubrir el mes”, recordó.

Como ejemplo, mencionó la Liga Federal de Vóley 2026, disputada en la provincia del 3 al 12 de febrero, que reunió a más de 700 participantes entre jugadores y acompañantes. Sin embargo, aclaró que el impacto fue limitado. Según explicó, las delegaciones llegaron con exigencias específicas y se alojaron en apenas cuatro o cinco hoteles de categoría, lo que benefició solo a un segmento del sector.

“Compensó únicamente a algunos hoteles de mayor categoría, pero no fue un derrame general”, sintetizó.

En los departamentos turísticos alejados del Gran San Juan, el panorama fue similar. Boggian destacó el esfuerzo de promoción en destinos como Barreal, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, aunque los niveles de ocupación continuaron bajos.

“Solo por nombrar al Valle, hubo un factor ocupacional del 15% durante la temporada diciembre-febrero”, indicó. El único repunte se registró el fin de semana en que se desarrolló el Safari Tras las Sierras 2026, evento que traccionó visitantes de manera puntual.

La dirigente advirtió que, incluso en los fines de semana donde las reservas superaron el 70%, la rentabilidad no fue suficiente para equilibrar los costos.

“Si bien tenemos fines de semana donde las reservas hoteleras superaron el 70%, igual no llegás a cubrir los costos operacionales del hotel, alcanzando solo el 10 o 15%”, señaló con preocupación.

En ese contexto, sostuvo que la situación general no muestra señales claras de mejora. “Las expectativas están en que mejore la situación, pero no lo hacen”, afirmó.

Por último, indicó que el sector mantiene reuniones con el Gobierno provincial para evaluar medidas de acompañamiento. “Cada empresario toma las iniciativas necesarias, pero las expectativas están puestas en la minería y es incierto cuándo se reactivará. Estamos haciendo reuniones con Gobierno y tratando de fortalecer las medidas del sector, viendo si arranca o mejora la situación general”, concluyó.