El empresario Mario Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., solicitó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que se anule su declaración como imputado colaborador, al asegurar que fue obligado a declarar bajo “coacción” para evitar quedar detenido, y pidió que su testimonio sea retirado del proceso.

La audiencia se dio en el marco de la reanudación del juicio por la causa conocida como Cuadernos de las Coimas, en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner figura como la principal acusada. Junto con la presentación de Rovella, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime recusó al juez Fernando Canero, aunque el tribunal dispuso que esa recusación se tramite por secretaría para no frenar la jornada.

La defensa de Rovella, a cargo del abogado Pablo Medrano, argumentó que la declaración del empresario fue obtenida mediante amenazas de prisión y que su voluntad fue “doblegada”, lo que califica como un método “incompatible con el Estado de Derecho”, aplicado de forma sistemática en el proceso. Para intentar extinguir la acción penal, Rovella además ofreció una reparación económica cercana al medio millón de dólares.

Los planteos de nulidad o recusación, tanto de Rovella como de otros acusados, serán analizados por el tribunal al final de esta etapa procesal. La estrategia de las defensas se enmarca dentro del debate sobre la validez del uso de la figura del arrepentido y otras cuestiones preliminares que deberán resolverse antes de avanzar hacia la etapa de producción de pruebas e indagatorias.

La causa investigada por el TOF 7 sostiene la existencia de un presunto sistema de recaudación ilegal de fondos durante los gobiernos entre 2003 y 2015, con múltiples empresarios y exfuncionarios implicados, y continúa generando un fuerte impacto en el ámbito judicial y político argentino.