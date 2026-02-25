El gobernador Marcelo Orrego volvió a dejar una definición electoral de peso al afirmar que “siempre propuse la ley de Boleta Única de Papel” como sistema de elección para San Juan, en sintonía con el esquema que impulsa a nivel nacional el presidente Javier Milei. La intención oficial es clara: eliminar el SIPAD y avanzar hacia la Boleta Única Papel (BUP) con la mirada puesta en 2027, cuando se vuelva a elegir gobernador, legisladores e intendentes.

Ante este escenario, DIARIO HUARPE consultó a referentes políticos de distintas extracciones y el resultado exhibe un mosaico de posiciones, con coincidencias mayoritarias pero también con matices relevantes, especialmente dentro del peronismo.

En el justicialismo se evidencian diferencias internas. Por un lado, dirigentes como Cristian Andino se manifestaron a favor; Fabián Gramajo sostuvo que el debate debe darse con seriedad y consenso; José Luis Gioja relativizó la centralidad del cambio; Sergio Unac consideró que la discusión no debe desviar la atención de los problemas económicos y sociales.

Fuera del justicialismo, las coincidencias son más contundentes. Desde ADN–La Libertad Avanza, José Peluc y Martin Turcuman respaldaron la eliminación del SIPAD y la implementación de la BUP, postura que su espacio sostiene desde 2023. Sergio Vallejos fue más allá y dijo que es el mejor sistema, en tanto que Yolanda Aguero defendió la BUP por simplificar el proceso y eliminar distorsiones. Marcelo Arancibia distinguió entre método de sufragio y sistema electoral, y reclamó claridad conceptual antes de avanzar, mientras que Cristian Jurado coincidió en la necesidad de mayor transparencia, pero advirtió que cambiar la boleta no alcanza si no se revisan las reglas de fiscalización y acceso a cargos.

A continuación, la opinión de todos:

Cristian Andino – Peronismo

"Estoy a favor de la Boleta Única Papel porque le da mayor transparencia y representación a los candidatos, ya que se los elige a ellos y no tanto a la estructura. Además, permite una mayor participación de candidatos que hoy no cuentan con una estructura establecida. Respecto a la eliminación del Sipad, es un compromiso de campaña y me parece bien que se avance. Confío en que nuestros diputados darán el debate para garantizar que quienes ocupen cargos representativos sean los más preparados".

Martín Turcumán – ADN / La Libertad Avanza

"Estoy totalmente de acuerdo con eliminar el Sipad e implementar la Boleta Única Papel; es lo que venimos sosteniendo desde 2023. Incluso debería instaurarse nuevamente la norma que impedía modificar el régimen electoral 18 meses antes de una elección, que fue eliminada durante la gestión de Sergio Uñac".

Sergio Vallejos – Evolución Liberal

"El mejor sistema electoral en democracia es la Boleta Única tal como la implementó la Nación. Critico vehementemente cualquier sistema que se parezca a la Ley de Lemas, porque considero que le hace trampa al ciudadano común. También estimo que debería avanzarse contra las candidaturas testimoniales: todo aquel que se presente como candidato debería renunciar a su cargo actual y someterse a la voluntad popular, para empezar a transparentar y limpiar el sistema electoral en San Juan".

Yolanda Agüero – Partido Libertario

"La Boleta Única de Papel simplifica el proceso de votación, reduce errores y hace que sea más rápido, simple y transparente. A diferencia de la Ley de Lemas y del Sipad, no requiere acumulación de votos ni complejos sistemas de asignación de escaños. El votante solo debe marcar a los candidatos que elige, lo que reduce la posibilidad de errores y hace el proceso más directo y claro. Es momento de que el gobernador Orrego cumpla su promesa de campaña: eliminar la Ley de Lemas y el Sipad y avanzar hacia un sistema electoral más transparente y simple".

José Peluc – ADN-La Libertad Avanza

"Pensé que ya lo habían hecho. Pero por supuesto que vamos a acompañar la eliminación del Sipad e implementar la Boleta Única Papel, que va en consonancia con lo que dice el presidente Javier Milei de reducir gastos y dar más transparencia".

José Luis Gioja – Peronismo

"Lo más importante de todo es que la gente pueda ir a votar y que el voto sea obligatorio. Nosotros propusimos las PASO por considerar que es lo más democrático, ya que vamos contra la casta. No me disgusta la Boleta Única, pero la tradición anterior permitía la militancia y la entrega del voto cara a cara con el ciudadano. Lo que quiero destacar es que lo principal es que la gente vote y participe, que eso es lo fundamental".

Fabián Gramajo – Peronismo

"Estamos analizando con seriedad las declaraciones del gobernador. Cualquier modificación en el sistema electoral, ya sea respecto a la Boleta Única Papel o al Sipad, debe tomarse con responsabilidad. Creo que es necesario buscar el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas, a través de reglas claras que garanticen la vigencia democrática sin perjudicar a nadie. Más allá de modificar o no el sistema, lo que se debe lograr es que los sanjuaninos elijan libremente y que se mejore sustancialmente la calidad de vida de sus familias".

Sergio Uñac – Peronismo

"El oficialismo y sus socios en la Legislatura Provincial tienen los votos para cambiar el sistema electoral. Más allá de lo que se decida implementar, desde nuestro partido confiamos en que seremos competitivos, como lo fuimos el 26 de octubre de 2025. Creo que no hay que desviar la atención hacia esa discusión, sino saldarla rápidamente y concentrarse en solucionar los graves problemas económicos, laborales y sociales que atraviesan los sanjuaninos. Un plan de gestión para el desarrollo debe ser prioritario".

Marcelo Arancibia – GEN

"La Boleta Única no es un sistema electoral, es un método de sufragio; el sistema electoral es otra cosa. No sé exactamente qué propone el gobernador. Lo escuché decir que no está de acuerdo con el Sipad, pero el gobierno provincial no tiene claro cuál es el sistema electoral que quiere. Si no lo tiene claro, debería convocar a los partidos políticos y a las instituciones interesadas en la cuestión electoral a un debate amplio, porque si hay una norma sensible en un sistema democrático es, precisamente, el sistema electoral".

Cristian Jurado – Izquierda