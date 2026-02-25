Histórico: un sanjuanino ingresa por primera vez a Gran Hermano

Por primera vez en la historia del reality, un representante sanjuanino pisa el suelo de la casa más famosa de la televisión argentina. Se trata de Franco Poggio, un joven de 24 años que, en la noche del martes 24 de febrero, se convirtió en el participante número 28 y último en ingresar a "Gran Hermano: Generación Dorada". Con una sonrisa y visible emoción, cruzó el jardín y puso llave a la puerta que lo separa del mundo exterior para convivir con el resto de los concursantes en busca del premio mayor.

Modelo, sanjuanino y novio de Lizardo Ponce. FOTO: Gentileza

"Soy de San Juan, vivo en Buenos Aires"

Durante su presentación en el programa, Franco no dejó dudas sobre sus orígenes. "Soy de San Juan, actualmente vivo en Buenos Aires, soy modelo y estudio psicología. Tengo el mismo apellido que Juli Poggio, pero no somos parientes, ni primos, ni nada", aclaró rápidamente, despejando cualquier especulación sobre un parentesco con la exparticipante. Con esa franqueza que lo caracteriza, el joven comenzó a escribir su historia dentro del reality, aunque su llegada a la pantalla chica viene acompañada de un detalle que promete captar la atención del público: su vínculo amoroso con una reconocida figura de la televisión.

"Estoy de novio con Lizardo Ponce, hace dos años. Es el amor de mi vida", confesó Franco apenas traspasó la puerta de la casa, tras una efusiva despedida con su pareja en el estudio. El conductor e influencer, muy conocido en el ambiente televisivo, no dudó en mostrar su apoyo al joven sanjuanino, generando una ola de repercusiones en redes sociales. Franco, que se define como "directo" y "sin pelos en la lengua", aunque también sensible, no tuvo reparos en visibilizar una relación que, sin dudas, potenciará su exposición mediática y su llegada al público.

El historial de una pareja mediática

A poco de andar la segunda emisión del ciclo, los medios nacionales comenzaron a enfocarse en la figura del sanjuanino. Portales como Minuto Uno destacaron su perfil ligado a la moda y las redes sociales, señalando que se desempeña como modelo y que conoció a Lizardo a través de Instagram, volviéndose "inseparables" desde entonces. No es la primera vez que la prensa del corazón posa su mirada sobre Franco: en 2024, la pareja hizo su presentación oficial en la gala de los Premios Ídolo, un evento dedicado a creadores de contenido.

Allí, Ponce fue abordado por Revista Gente y no escatimó elogios hacia su novio. "Franco es mi motor de todos los días, es mi compañero, el que se banca lo lindo y lo feo. Es el mejor compañero que podría tener, me ayuda en todo, me acompaña en todo", expresó el conductor en aquella ocasión. Sobre los inicios del romance, reveló: "Lo conozco de hace un tiempo largo, pero estamos de novios desde hace unos meses. Nos empezamos a hablar por Instagram hace unos años, y hace un tiempo nos volvimos a encontrar. Desde ese momento nos volvimos inseparables y después nos pusimos de novios". Además, destacó la buena relación familiar: "Mi familia y mis amigos lo adoran y yo adoro a sus amigos y familia".

De Maldivas a la boda de Pella

La pareja volvió a ser noticia en diciembre de ese mismo año, cuando asistieron a la boda del tenista Guido Pella y la influencer Stephanie Demner. En esa oportunidad, la prensa del corazón calculó que ya llevaban cinco meses juntos desde que aparecieron en un video casero con mascarillas faciales, confirmando la solidez de un vínculo que crecía a la par del interés mediático.

"Llegó el momento de presentarles a mi novio, a Franco, ya algunos lo sabían. Hoy es el día. Bueno, acá está, es el amor de mi vida", blanqueó Ponce en su momento, visiblemente enamorado. Y si de muestras de amor se trata, las redes sociales de ambos hablan por sí solas. La cuenta de Instagram de Poggio atesora una seguidilla de postales donde se los ve muy acaramelados en destinos soñados como Dubai o Maldivas, con comentarios de figuras del espectáculo como Yanina Latorre, Sofía Jujuy, Julieta Poggio y Cande Ruggeri, entre otros.

El último en entrar, ¿el primero en la mira?

La llegada de Franco a Gran Hermano no fue casual: fue el participante número 28 en ingresar, el último de esta edición bautizada "Generación Dorada". Con una sonrisa cruzó el jardín y, al ver a sus nuevos compañeros, exclamó: "Qué mucha gente… No lo puedo creer". Ya adentro, recorrió la casa y saludó a la troupe con un comentario que denotaba cierta familiaridad con el espacio: "Qué cambiada está la casa". Minutos después, se integró al grupo para continuar con la transmisión en vivo.

Horas más tarde de su ingreso, en su cuenta de Instagram apareció una foto suya como participante del reality, junto a la frase "Qué locura!!" y un corazón rojo. El posteo superó los tres mil "me gusta" en cuestión de horas, entre ellos, uno de la cantante Emilia Mernes, lo que demuestra el respaldo inicial que tiene el sanjuanino.

De movida, es evidente que a Franco no le faltarán votos si llega a placa. Su historia de amor con una figura mediática y su carisma natural podrían jugar a su favor, aunque en la casa deberá desplegar estrategias para permanecer el mayor tiempo posible. El martes 25 se llevarán a cabo las primeras nominaciones y el lunes 2 de marzo se conocerá al primer eliminado de esta edición.