El patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), casi triplicó su valor en los últimos dos años, impulsado principalmente por la suba de los bonos que componen la mayor parte de su cartera de inversiones. Al cierre de 2025, el FGS alcanzó cerca de US$70.000 millones, frente a poco más de US$25.800 millones en octubre de 2023, según datos oficiales.

La mejora se explicó fundamentalmente por el crecimiento en el valor de los títulos públicos, que representan más del 75% de los activos del fondo. De ese total, más de la mitad está en bonos atados a la inflación (CER), mientras que el resto se divide entre bonos en dólares a tasa fija, otros instrumentos en pesos y posiciones en acciones y proyectos productivos.

Publicidad

Expertos señalan que la victoria electoral de Javier Milei en 2023 fue un punto de inflexión para el mercado de deuda, con un aumento sostenido en la cotización de los bonos que benefició de manera directa el valor del FGS.

El fondo fue creado en 2007 con el objetivo de preservar y rentabilizar los aportes de trabajadores y empleadores del sistema de reparto para financiar jubilaciones, pensiones y otros compromisos previsionales. Sin embargo, la reforma laboral en discusión en el Congreso podría disminuir los ingresos del FGS, ya que parte de los aportes pasaría a otro vehículo financiero que ayudaría a las empresas a afrontar despidos.

Publicidad

Además de títulos públicos, el FGS diversifica su cartera con inversiones en acciones, infraestructura y fondos comunes, aunque estos representan una fracción menor del total administrado.