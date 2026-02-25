El personal de empleo doméstico en Argentina recibiría un aumento salarial del 3%, acordado en dos tramos del 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo de 2026, junto con un bono no remunerativo de hasta $20.000 según las horas trabajadas semanalmente, informó el Ministerio de Capital Humano tras la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El esquema de bonos no remunerativos se compone de $8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales, $11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas, y $20.000 para quienes superen las 16 horas o trabajen sin retiro; esos montos se abonarán tanto en febrero como en marzo.

La actualización salarial surge en un contexto de ajustes periódicos de sueldos básicos en distintas actividades laborales y negociaciones por paritarias en el país. En el caso del empleo doméstico, las categorías salariales incluyen diversas funciones como supervisión, tareas específicas, caseros, cuidado de personas y tareas generales, cada una con valores mínimos que se actualizan con el nuevo incremento.

Por ejemplo, antes del aumento, una trabajadora en la primera categoría con retiro cobraba por hora unos $3.953,99 y cerca de $493.250,51 al mes; con la suba de marzo esos valores pasarían a alrededor de $4.013,30 por hora y $500.649,26 mensual.

El acuerdo deberá ser homologado oficialmente cuando se publique en el Boletín Oficial, tras lo cual los empleadores deberán aplicar los nuevos salarios y bonificaciones al personal doméstico registrado.