El presidente argentino Javier Milei fue distinguido con el premio “Ciudadano Global 2025” durante la gala del Atlantic Council en Manhattan, donde agradeció el apoyo de Estados Unidos y aseguró que su gestión está “en el camino correcto”.

La ceremonia reunió a líderes mundiales, diplomáticos, empresarios y representantes de sectores filantrópicos y sociales. La entrega estuvo a cargo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, figura clave en el respaldo financiero que el país recibió recientemente y que permitirá implementar programas de asistencia en el corto plazo.

Milei compartió la velada con el embajador estadounidense Peter Lamelas, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el canciller Gerardo Werthein y otros representantes diplomáticos y empresariales. Entre los asistentes también se encontraban el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Laurence D. Fink, CEO de BlackRock.

Durante el evento, previo a recibir el galardón, Milei sostuvo reuniones con ejecutivos de Fiserv, Discovery Capital y CPAC Argentina. La gala se desarrolló con presentaciones musicales, incluyendo una banda de jazz que interpretó “September” mientras esperaban los invitados.

El premio se da en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y refuerza la presencia internacional de Milei tras el respaldo económico de Donald Trump. El presidente argentino enfatizó además un mensaje hacia la oposición: “Saben que el momento de destruirnos es ahora”, reafirmando la necesidad de consolidar su plan político y económico tras octubre.