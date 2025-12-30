La Justicia Federal realizó este lunes una serie de allanamientos en Buenos Aires en el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras ilegales, y en uno de los expedientes figura el nombre de Martín Migueles, actual novio de la mediática Wanda Nara. La causa, que ya tiene como protagonista al empresario Elías Piccirillo, detenido y eje principal de los procedimientos, se habría ampliado para incluir a Migueles como persona de interés para la pesquisa.

Por orden de la jueza María Servini, la Policía Federal desplegó operativos simultáneos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos uno en el Banco de Valores S.A. sobre la calle Sarmiento, con el objetivo de encontrar documentación e indicios que puedan vincular al empresario con maniobras que se investigan en torno a operaciones financieras.

Según revelaron fuentes periodísticas especializadas en causas judiciales, la vinculación de Migueles con la causa no se basa únicamente en una relación social con Piccirillo, sino también en una posible relación comercial o societaria entre ambos, situación que la Justicia busca esclarecer mediante el levantamiento de documentación y otras medidas probatorias.

El nombre de Migueles surgió en documentos que ordenan a los equipos de investigación a buscar información vinculada a personas sospechosas dentro de los domicilios allanados, lo que habría motivado el foco sobre su situación en medio de la causa principal.

La causa judicial en curso está centrada en un presunto esquema de fraude con el acceso a divisas a valor oficial, donde empresas vinculadas a los investigados solicitaban dólares al Banco Central con el argumento de importaciones que nunca se concretaron, supuestamente derivando esas divisas al mercado paralelo para obtener ganancias ilícitas.

Hasta el momento, no se conocieron declaraciones oficiales por parte de la justicia ni de los involucrados que confirmen directamente la situación de Migueles más allá de lo publicado por los medios. La difusión de la noticia se produce mientras Wanda Nara se encuentra fuera del país y atraviesa una semana mediática cargada, con rumores de tensión en su relación.

El avance de la investigación continuará en las próximas horas, con posibles nuevas medidas y declaraciones que podrían aportar más claridad sobre la situación judicial que ahora involucra al empresario vinculado sentimentalmente a una figura del espectáculo de alcance nacional.