Durante el verano, el aire acondicionado se transforma en el protagonista de muchos hogares por su capacidad para combatir el calor extremo. Su facilidad de instalación y su efectividad lo convierten en una de las opciones más elegidas, aunque un aspecto clave suele pasar desapercibido: la correcta ubicación del equipo.

La colocación del aire acondicionado influye directamente en la distribución del aire dentro de la habitación. Por este motivo, especialistas recomiendan instalarlo en un lugar donde la brisa fría pueda circular de manera uniforme, sin obstáculos como muebles o cortinas que tapen las rendijas de salida del aire.

Uno de los puntos centrales es la altura de instalación. El equipo debe colocarse a una altura moderada, idealmente entre 2,1 y 2,5 metros del suelo, para permitir que el aire frío descienda de forma natural y enfríe el ambiente de manera eficiente, sin generar incomodidad en las personas.

Además, es fundamental evitar los espacios con exposición directa al sol. La radiación solar calienta la unidad, obligando al equipo a trabajar con mayor esfuerzo y a consumir más energía para alcanzar la temperatura deseada. Por esta razón, también se recomienda proteger la unidad exterior del sol.

Otro error frecuente es instalar el aire acondicionado cerca de televisores u otros dispositivos electrónicos. El aire frío puede provocar condensación sobre estos aparatos, generando daños internos y reduciendo su vida útil.

Ante este escenario, los especialistas remarcan la importancia de que la instalación sea realizada por un profesional certificado, garantizando seguridad, eficiencia y un correcto funcionamiento del sistema. Lejos de ser un gasto, contar con un técnico especializado representa una inversión para proteger el hogar y optimizar el consumo energético.