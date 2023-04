El gobernador Sergio Uñac recibió el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de la etapa de explotación del proyecto Hualilán, por parte de la Empresa Golden Mining SA. Se trata de la segunda inversión minera anunciada este mes, lo que ratifica el liderazgo de la provincia como destino de inversiones mineras en Latinoamérica y consolidando la primera posición que ocupa en la región, de acuerdo al Infome Fraser.

En este informe de IIA se propone que el proyecto Hualilán, como mina polimetálica de oro, plata y zinc, se desarrolle inicialmente como una explotación minera a cielo abierto. En este proyecto, el equipo de trabajo está dirigido e integrado principalmente por sanjuaninos y por personal técnico y asistentes de Ullum. Siguiendo este criterio, la totalidad del equipo consultor principal y los especialistas (individuos, empresas e instituciones) que han desarrollado los estudios del IIA son locales y están radicados en la provincia, contando con el aporte de consultoras internacionales a los fines de validación y revisión de la documentación que integra el informe.

Es importante aclarar que en los estudios medioambientales realizados para el documento no se han identificados sectores o componentes de sensibilidad ambiental, tanto en términos de componentes bióticos como abióticos del medio natural.

El gobernador Sergio Uñac destacó el trabajo de la empresa, valorando como "un hecho más que importante la presentación del Informe de Impacto Ambiental". En esa misma línea, añadió que “San Juan se sigue consolidando sobre la base de la transparencia, porque el único pedido a las empresas mineras es que inviertan, generen empleo y que tengan mucho apego a los códigos y las normas, y esta empresa es un ejemplo de ello”.

El gobernador participó del acto donde se reveló el informe esperado por el sector minero. Gentileza

Asimismo, aseguró que la presentación de la IIA es un día histórico. “Ahora vamos por la confección de la Declaración de Impacto Ambiental para que Hualilán sea una mina más explotando los minerales de San Juan”, agregó. Por su parte, Sonia Delgado, brindó detalles del Informe de Impacto Ambiental, concretado tras un trabajo de 30 meses de exploración, y aseguró que el mismo será analizado por una comisión evaluadora, tras lo cual se obtendría la Declaración de Impacto Ambiental para dar paso a la etapa de explotación.

Con respecto al proyecto, señaló que cuenta con "muchas ventajas, como es la ubicación porque estamos a 120 km nada más de la Ciudad de San Juan; tenemos una ruta provincial que pasa por la puerta del proyecto, estamos a 1700 metros de altura, es decir, no tenemos problemas climatológicos ni de altura. A nivel ambiental también tenemos un montón de ventajas porque nosotros no tenemos glaciales, no tenemos vegas, no tenemos flora ni fauna protegida. Tenemos una cuenca hidrológica que no desagota en ningún río. Tenemos muchas ventajas sin lugar a dudas".