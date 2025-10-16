Un video viral que muestra un asado multitudinario sobre una cosechadora captó la atención de miles de usuarios en redes sociales. La grabación fue realizada por el creador de contenido mexicano Franz Loewen Fehr, conocido como @agromenon en Instagram, durante el Festival de Otoño 2025 en la Colonia Menonita de Cuauhtémoc, estado de Chihuahua.

Bajo el título “El Asador Más Caro y Viral del Mundo | Festival de Otoño 2025 – Colonia Menonita, Cuauhtémoc, Chih”, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocos días. En las imágenes se observa cómo una máquina cosechadora fue transformada en una parrilla gigante, donde se preparó carne asada ante la mirada de decenas de familias y asistentes.

El impacto fue inmediato: la publicación se convirtió en uno de los contenidos rurales más compartidos del año, destacando la creatividad con la que el influencer combina vida agrícola, tecnología y cultura popular. Fehr se ha consolidado como un referente en la divulgación del trabajo del campo y la maquinaria agrícola, y su vínculo con la comunidad menonita le permitió idear esta experiencia inédita.

El Festival de Otoño Menonita es un evento anual que celebra las tradiciones rurales y la identidad cultural de la comunidad. La edición 2025, desarrollada del 26 al 28 de septiembre, incluyó concursos (como el de la calabaza más grande), presentaciones artísticas, juegos familiares y una amplia oferta gastronómica. Además, los fondos recaudados se destinaron a obras de beneficencia locales, reforzando el espíritu solidario del encuentro.

El éxito del video del asado sobre la cosechadora demuestra cómo la creatividad rural puede conquistar el espacio digital, conectando a comunidades agrícolas y urbanas a través de las redes sociales. Lo que comenzó como una idea festiva terminó por convertirse en un símbolo del ingenio y la unión cultural del campo mexicano.