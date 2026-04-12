Encontraron a Santiago Paredes, el hombre intensamente buscado en San Juan

Luego de cinco días de angustia e intensa búsqueda en toda la provincia, fuentes policiales confirmaron que Santiago Emiliano Paredes fue encontrado en las últimas horas. El sujeto era buscado bajo un estricto protocolo de seguridad y justicia.

Santiago se había ausentado de su domicilio el pasado lunes, lo que motivó una denuncia inmediata por parte de sus allegados. Desde ese momento, la Policía de San Juan difundió sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, una remera Nike negra y jean claro, solicitando la colaboración de la población.

Tras la viralización de su imagen y los operativos de rastrillaje realizados por las fuerzas de seguridad, las autoridades informaron que Paredes fue localizado. Si bien no se brindaron detalles específicos sobre el lugar del hallazgo, se confirmó que el hombre de 38 años se encuentra en buen estado.

Tras cumplirse los pasos legales correspondientes y las pericias médicas de rigor para estos casos, la Justicia provincial procedió a dejar sin efecto el pedido de paradero.