La intensa búsqueda que se llevaba a cabo desde el jueves para dar con el paradero de un hombre de 29 años, de apellido Gómez, culminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida en Sarmiento.

El caso había comenzado en la Subcomisaría de Carpintería (Pocito). Vecinos de la zona alertaron sobre gritos de auxilio que provenían del Canal Céspedes, aunque no pudieron identificar a la persona.

Horas después, la familia de Gómez se presentó en la dependencia policial para denunciar su desaparición. Según el relato de su hermano, la última persona que lo vio, ambos estuvieron juntos hasta las dos de la madrugada "bebiendo alcohol". La razón del encuentro era que el joven se encontraba "ahogando las penas" por una reciente separación.

Con la luz del día, la familia encontró a la orilla del canal, en las inmediaciones de calle Aberastain y 16, una remera y una gorra que el hermano confirmó que pertenecían a Gómez.

El hallazgo de las prendas movilizó a un intenso operativo que rápidamente escaló. La Policía de San Juan y Bomberos, incluyendo la división de Búsqueda y Rescate de Personas, se desplegaron con el apoyo tecnológico de drones. Los rastrillajes se extendieron por kilómetros, llegando incluso a la zona de Cochagual, en el departamento Sarmiento.

Aunque las hipótesis policiales barajaban la posibilidad de que el hombre hubiese logrado salir del cauce y se encontrara desorientado, la principal línea de investigación era que habría caído al canal y sido arrastrado por la corriente. La búsqueda había sido suspendida al anochecer del jueves por la falta de luz natural.

Finalmente, el operativo de búsqueda culminó en la mañana de hoy con el trágico hallazgo de Gómez en Cochagual, Sarmiento.