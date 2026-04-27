El reciente acuerdo de libre comercio entre la Argentina y la Unión Europea, ratificado en la Legislatura de San Juan, ya empieza a mostrar efectos concretos en la provincia. La visita de una delegación de 13 embajadores europeos reforzó ese escenario y dejó en claro que el interés del bloque no se limita a la minería, sino que también alcanza a la infraestructura necesaria para sostener su desarrollo.

En ese contexto, cobró impulso la posibilidad de financiamiento para la línea de 500 kV vinculada al proyecto Vicuña, una obra estratégica que permitiría que San Juan quede más cerca de conectar el sistema eléctrico local con La Rioja y avanzar en el cierre del anillo energético regional.

Según fuentes del Gobierno, la Unión Europea dispone de herramientas específicas para financiar este tipo de obras. La apuesta no es solo económica: también buscan aportar conocimiento técnico a través de empresas del bloque, lo que podría acelerar los tiempos de ejecución y mejorar los estándares del proyecto.

Infraestructura, la clave del interés europeo

El foco en la red eléctrica no es casual. Sin capacidad energética suficiente y confiable, los grandes proyectos mineros difícilmente puedan desarrollarse a pleno. En ese esquema, la energía aparece como uno de los factores que puede definir el ritmo del crecimiento del sector en San Juan.

El proyecto de la línea de 500 kV, impulsado por Vicuña Corp, está pensado para abastecer la demanda de grandes desarrollos mineros, especialmente de cobre.

Sin embargo, su impacto va más allá de la actividad extractiva. La conexión con La Rioja permitiría diversificar el ingreso de energía, tanto desde el norte como desde el sur, mejorando la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico provincial.

Durante la agenda que mantuvieron los diplomáticos en San Juan, la infraestructura energética fue uno de los temas más consultados. Tanto en reuniones con autoridades como en encuentros con empresas y proveedores, el interés por la red eléctrica y su proyección fue constante.

Feria minera y desembarco europeo

La presencia europea tendrá continuidad en los próximos días. Los embajadores confirmaron su participación en la feria minera que se desarrollará el 6, 7 y 8 de mayo en San Juan, donde contarán con un espacio propio junto a empresas del continente.

El objetivo será generar vínculos directos con actores locales, conocer en detalle las oportunidades del sector y avanzar en posibles alianzas estratégicas. Incluso, algunas firmas ya analizan desembarcar en la provincia durante el próximo año con servicios vinculados a la minería.

Entre los representantes que formaron parte de la delegación se destacó el embajador de la Unión Europea en la Argentina, Erik Høeg, acompañado por diplomáticos de países como Austria, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Suecia y Hungría, entre otros.

Dato

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fijó el 3 de junio como fecha para la audiencia pública que analizará el proyecto de la línea de 500 kV impulsado por Vicuña Corp.