El fin de semana largo, el presidente del partido bloquista, Luis Rueda, visitó Iglesia y se reunió con el actual intendente, Jorge Espejo. Esto, de alguna manera, confirmó la intención del bloquista de continuar en el departamento cordillerano en un segundo mandato. Sin embargo, el primer mandatario del municipio confirmó a DIARIO HUARPE que irá por la reelección con el objetivo de “continuar con el proyecto hecho hasta el momento” y poder seguir con el cumplimiento de las necesidades de los iglesianos.

A pocos meses de las elecciones 2023, los referentes políticos de los departamentos de la provincia comienzan a dar a conocer sus futuros políticos. En este sentido, Espejo dijo que su mejor campaña para lograr la reelección es continuar con su gestión y su trabajo en relación con las obras públicas en el departamento.

“Nuestra campaña no va a ser proselitista de actos, de promesas, sino de trabajo de todos los días. Nosotros nos reunimos con la gente todos los días, no estamos solamente en la municipalidad y si estamos todo el día es porque estamos todo el tiempo trabajando y atendiendo. Nuestra campaña va a ser esa, hacer la continuidad de lo que venimos haciendo”, expresó Espejo.

Según él, los iglesianos agradecen por todo lo hecho en relación con el agua, las cloacas, los caminos, etcétera. Sin embargo, a pesar de esto, la gente sigue contándole sus necesidades y una de las más pedidas es la vivienda.

En su visita por Iglesia, Rueda también se reunió con Mauro Marinero, actual diputado provincial y exintendente del municipio por el bloquismo. Si bien el referente dijo que apoyará a los dos, la polémica no tardó en llegar.

Espejo dijo que su relación con todos los candidatos es cordial, ya que el sello de su gobierno se basa en la no competencia y en no meterse en polémicas.

“De mi parte, apenas asumí me dediqué a trabajar. Trabajamos, escuchamos a la gente y no competimos con nadie. No hay necesidad ni siquiera con los adversarios de otros frentes o partidos. Nunca contestamos las críticas ni salimos a hacer polémica. Mi gobierno tiene ese sello, no entramos en polémicas”, dijo.