¿Está bien? Al Kun Agüero habló tras la arritmia en vivo que asustó a todos

Durante una transmisión de Twitch junto al youtuber Ibai Llanos, Kun Agüero fue protagonista de un suceso preocupante. Mientras mantenían una conversación, el exfutbolista por un momento dejó de responder y al controlar su salud mediante su dispositivo móvil, aclaró que había sufrido una "mini arritmia". Es necesario resaltar que el exdelantero de 34 años dejó el fútbol en 2021 por esta situación.

Tras los hechos, el Kun Agüero le dejó un mensaje a los fanáticos: "Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá". Así, el exatacante de la Selección Argentina le llevó tranquilidad al mundo.

Publicidad

En una transmisión de Twitch del 2022, Sergio relató sobre su episodio: "De repente empecé a estar medio débil. Mareándome un poco. En una jugada salto a cabecear y como que me mareo un poco más. Le agarro la mano al defensa del rival, que creo que era el capitán, le digo: ‘Escuchame, me estoy mareando, pará el partido’. Empezó a gritarle al árbitro que pare el partido. El árbitro se da vuelta, me ve que me estoy agarrando el pecho. Yo sentía que me estaba ahogando. Para el partido, me relajo, entra el médico y cuando me tiro al piso empieza el ataque de arritmia. Por eso tardé bastante. Estábamos esperando que pare la arritmia".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Cómo funciona el chip que tiene Kun Agüero?

Durante el Mundial de Qatar, el Kun dio detalles del funcionamiento del chip que lleva en su cuerpo debido al problema cardíaco. En un vivo directo con Lionel Messi y el Papu Gómez, Agüero explicó: "Acá tengo el chip, me abrieron acá y el chip es así de grande. Podés creer que el médico me mandó un mensaje que tuve una arritmia ventricular el 8 de junio. ¿Ahora me decís? Pasaron seis meses. Empecé a mirar los chats y ese día jugué a la pelota".

Luego, Messi le preguntó: "¿Te controla el médico?". Ante eso, el exjugador del combinado argentino respondió mientras mostraba la cicatriz que le había quedado: "Yo tengo un polar que me marca una gráfica y ellos ven si va bien o si hay algún corte. Cada tanto voy a correr o a jugar a la pelota. Ahora iba a jugar y se suspendió. Ahí me pongo el polar y después le mando. Pero igual estoy bien, en algún momento cantaremos flor. Esperemos que no sea ahora".