Mundo > Aumenta el conflicto
Estados Unidos intercepta segundo buque petrolero sancionado frente a Venezuela
POR REDACCIÓN
El Gobierno de Estados Unidos interceptó y confiscó un segundo buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela en un operativo marítimo liderado por la Guardia Costera de ese país, informaron fuentes oficiales.
La acción se realizó en aguas internacionales del mar Caribe y se enmarca en la implementación de sanciones contra embarcaciones vinculadas al transporte de crudo considerado ilícito bajo las normas estadounidenses. El buque había sido identificado previamente como sujeto a sanciones, lo que motivó su abordaje y posterior confiscación por parte de las autoridades norteamericanas.
Hasta el momento no se han difundido públicamente datos sobre la identidad del barco ni sobre la situación de la tripulación, y tampoco se han revelado detalles del cargamento que transportaba al momento de la interceptación. La operación se produce semanas después de la primera incautación de un petrolero sancionado frente a Venezuela, en una medida que forma parte de un esfuerzo continuo de Washington para hacer cumplir penalidades internacionales.
La interceptación se da en un contexto de creciente presión política y económica de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que ha incluido advertencias, sanciones adicionales y una mayor vigilancia del tráfico marítimo en el Caribe. El objetivo declarado de estas acciones es frenar el transporte de cargamentos considerados ilegales y reforzar la seguridad marítima en la región.
La Guardia Costera estadounidense, apoyada por otros elementos del aparato estatal, lideró el operativo, que refleja una intensificación en la vigilancia y el control sobre buques sancionados que podrían transportar crudo o productos derivados en rutas vinculadas con Venezuela.
