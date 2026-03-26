El rugido del triatlón internacional ya se siente en San Juan. Este jueves 26 de marzo marca el inicio oficial de las actividades del Iroman 70.3, centrando toda la atención en el sector del Teatro del Bicentenario, donde la comunidad sanjuanina y los atletas de todo el mundo podrán disfrutar de una jornada cargada de deporte, tecnología y música.

A partir de las 11, el estacionamiento de la Plaza Bicentenario se transformará en el epicentro del evento con la apertura de la Expo Iroman. Con entrada libre y gratuita, el público podrá recorrer los stands de marcas deportivas y visitar la tienda oficial del evento, que permanecerá abierta hasta las 20.

Para los amantes del alto rendimiento, la tarde ofrece una cita imperdible a las 18. En la carpa central se dictará una masterclass sobre Endurance Tool, la plataforma de vanguardia diseñada para el análisis y gestión del entrenamiento en deportes de resistencia, ideal para entrenadores y aficionados que buscan optimizar sus marcas.

Cuando caiga el sol, el deporte le cederá el paso al entretenimiento. A las 20, la banda sanjuanina Donaires subirá a escena en la explanada de acceso al Teatro para ponerle ritmo a la previa. La jornada cerrará con un Sunset musical a cargo de un DJ en vivo, extendiéndose hasta las 21:30 para brindar un marco festivo a la llegada de las delegaciones internacionales.

El cronogram de actividades para este jueves

11:00 a 20:00: Expo IRONMAN y Tienda Oficial (Plaza Bicentenario).

18:00: Masterclass Endurance Tool (Carpa Central).

20:00: Show en vivo de Donaires (Explanada Teatro).

20:30: Sunset musical con DJ.