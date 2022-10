Llegó la última fecha (37) de la Primera Nacional y para San Martín la ecuación es solamente una. Ganarle a San Telmo este sábado, a las 15 en el Hilario Sánchez, y esperar que Riestra pierda de visitante ante Rafaela (juegan al mismo horario). El Verdinegro no suma hace un mes y por eso no depende de sí mismo para clasificarse al reducido por el segundo ascenso a Primera, pero sabe que debe ganar obligadamente y esperar.

Tres derrotas al hilo (Estudiantes de Caseros, Atlanta y Chaco For Ever) y cumplir fecha libre entre medio fue una condena para el equipo verdinegro, que quedó afuera de los clasificados después de haber estado adentro durante más de 10 fechas.

Publicidad

Por eso todo se definirá el sábado desde las 15. Queda un solo lugar para el reducido y será para Riestra o San Martín. El equipo de Pompeya esta tres puntos por encima del sanjuanino, por lo que con solo empatar en Rafaela se habrá asegurado la clasificación. Pero si pierde es donde entra a tajar el resultado en el Hilario Sánchez. Porque si el verdinegro gana quedarán ambos con 51 puntos y por diferencia de goles pasará San Martín.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La cuenta es solo una y sabiendo que está obligado al triunfo, el entrenador Raúl Antuña ya definió el equipo apostando a una alineación con mucho control de pelota y juego en el sector de volantes.

Nicolás Avellaneda en el arco. Los cuatro del fondo serán Alejandro Molina, Richard Fernández, Jonathan Bottinelli y Dante Álvarez; Martín Rivero y Damián Lemos como volantes centrales; y más adelantados Tomás Fernández, Sebastián González e Ignacio Antonio; dejando arriba a Matías Giménez.

El equipo no tendrá variantes y será el mismo que cayó por 2-1 la fecha pasada ante Chaco For Ever. En tanto que el árbitro será Gastón Monsón y los asistentes Manuel Sánchez y Ernesto Callegari.