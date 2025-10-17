Evangelina Anderson y Martín Demichelis confirmaron su separación en agosto de este año, después de 17 años juntos y tres hijos en común. Desde ese momento, no faltaron los rumores de romance alrededor de la modelo.

La ex pareja del exfutbolista fue vinculada con el jugador Leandro Paredes, situación que no le gustó a Anderson ya que él está en pareja con Camila Galante. También se viralizó un video en el que Anderson rechazó un beso del cantante italiano Eros Ramazzotti. Recientemente, la participante de MasterChef Celebrity se sorprendió al encontrarse con "un montón de regalos" misteriosos en su casa después de las grabaciones del programa.

Publicidad

Para poner fin a las especulaciones, la modelo aclaró su presente amoroso. La declaración se dio luego de su presencia en un desfile, donde se la vio "muy sensual" con un "vestido largo, rojo e íntegramente cubierto de piedras y brillantes". El atuendo estaba ajustado a su silueta, presentaba un escote sugerente y la espalda al descubierto.

Completó su look con el pelo peinado con suaves ondas hacia atrás, dejando el rostro al descubierto y resaltando su piel iluminada y labios combinados con el color del vestido. Sin accesorios que robaran protagonismo, confió en la elegancia del vestido y sumó apenas un pequeño bolso negro como toque final.

Publicidad

Utilizando su cuenta de Instagram, Anderson dejó en claro su situación sentimental "sin dar espacio para nada más". La modelo fue tajante al afirmar: "Así me voy del desfile... brillando y solari".