Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino dieron un paso más en su historia de amor al casarse por civil. La ceremonia íntima se llevó a cabo en el Registro Civil Central de Uruguay 753, ubicado en el centro de Buenos Aires. La pareja dio el sí rodeada de familiares y amigos cercanos, quienes celebraron emocionados el momento.

El extenista, quien puso fin a su carrera profesional en febrero, y la modelo, deslumbraron con sus looks.

Schwartzman optó por un look que fue descrito como fresco y moderno. Lució un traje azul pastel combinado con una camisa celeste y zapatillas blancas, una elección que reflejó su estilo relajado y actual.

Por su parte, Eugenia De Martino se llevó el centro de todas las miradas. La modelo eligió un vestido marfil de líneas simples y sofisticadas. Como detalle distintivo, sobre su cabello dorado llevó una delicada tela blanca a modo de pañuelo, y completó su atuendo con un ramo de flores claras.

A la salida del Registro Civil, los flamantes esposos fueron recibidos con una lluvia de arroz, pétalos y pequeños corazones rosados.

La historia entre Schwartzman y De Martino comenzó en 2019, cuando ambos fueron presentados durante un evento por el diseñador Ricky Sarkany. Aunque la conexión fue inmediata, pasaron algunos meses hasta que una amiga en común volvió a acercarlos, momento en el que intercambiaron números y comenzaron a salir, afianzando rápidamente su vínculo.

Desde entonces, Eugenia De Martino acompañó al tenista en cada paso de su carrera internacional, coincidiendo con los mejores años deportivos de él, viéndolo jugar contra leyendas como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. La relación se hizo pública en 2020, cuando compartieron imágenes juntos desde Roma, durante el Masters 1000 en el que el “Peque” llegó a la final frente al serbio.

El compromiso se selló formalmente en junio de 2024, durante una romántica estadía en París. En la publicación que conmovió a sus seguidores, mostraron los anillos de compromiso con la Torre Eiffel de fondo. Luego de este compromiso, la pareja finalmente concretó su unión por civil este jueves 16 de octubre de 2025, según el reporte difundido el 17 de octubre de 2025.