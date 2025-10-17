Yanina Latorre lanzó una "verdadera bomba" al confirmar que se despide de LAM en diciembre, siendo este su último año en el programa después de 10 años de trabajo como mano derecha de Ángel de Brito.

Inicialmente, Latorre había explicado que su renuncia se debía a problemas de logística, como no poder seguir llegando "20 minutos tarde después de mi programa" y que ahora falta feriados, algo que antes no hacía.

Publicidad

Sin embargo, Ángel de Brito, consultado sobre la energía de Latorre en Ángel Responde (Bondi), aseguró que, si bien en un momento la vio con menos energía, esto se debía a "otro problema de su vida" o a que "Tenía un día complicado como puede tener cualquiera", y que no tenía "nada que ver" con el programa.

De Brito reveló que la causa real y principal de su partida es el agotamiento físico. El periodista detalló la intensa agenda de Latorre:

Publicidad

Realiza "tres programas diarios" (El Observador, SQP y LAM), los cuales, además, están "basados en ella". Hace "228 chivos". "Sale a comer todas las noches". Sube "200 historias (en Instagram) que estás hablando todo el tiempo".

Debido a esta carga, De Brito sentenció que la panelista "está liquida físicamente".

Ángel de Brito también sacó a la luz una conversación que mantuvo con Latorre a principios de año. El conductor le sugirió por primera vez que dejara el programa.

Publicidad

De Brito recuerda haberle dicho a principio de año: "Me parece que es momento de que dejes LAM. No vas a poder hacer todo". La primera opción que le ofreció fue que viniera menos días, pero Yanina se negó rotundamente, respondiéndole: "No, yo quiero venir todos los días".

Según De Brito, Yanina "Empezó a sentir el cansancio a mediado de año". Fue en ese momento que el periodista le sugirió nuevamente que bajara la frecuencia y le aconsejó: "no venga los feriados, andá bajando la frecuencia".

Finalmente, el conductor de LAM aclaró que su relación con Latorre es excelente y que no existe conflicto alguno: "Eso fue todo, no pasa absolutamente nada”.