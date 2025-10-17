Desde la Fiscalía confirmaron importantes avances en la investigación por la trágica muerte de Emir Barboza, ocurrida en el Barrio Valle Grande en Rawson. El fiscal de la causa, Iván Grassi, reveló que existen tratativas para que el octavo prófugo se entregue. Un abogado ya se contactó con el Ministerio Público Fiscal para coordinar los pasos para la detención, esperando que ocurra este viernes, fecha clave para la causa.

El crimen de Emir, un menor de 8 años que falleció por un disparo en el marco de un enfrentamiento entre dos familias en el complejo de Rawson, conmocionó a la provincia. A pesar de que la investigación inicial se vio dificultada por las "varias versiones de lo ocurrido", la Fiscalía logró obtener una prueba clave: un video.

Grassi sostuvo que este material es "bastante importante" porque, aunque no tiene la nitidez deseada, "se vería el momento en que el niño recibe el impacto". El fiscal calificó el video como "determinante" para el caso, aunque reconoció que deberá ser trabajado para mejorar sus imágenes.

La Audiencia de Formalización y las Imputaciones

Este viernes, los seis mayores de edad detenidos por la muerte de Emir Barboza se sentarán en el banquillo de los acusados para la audiencia de formalización. Los imputados son Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guaraldo y Jonathan Javier Carrizo.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales confirmó que, por una cuestión de tiempo y complejidad, la primera imputación se centrará exclusivamente en el homicidio de Emir. Grassi explicó que esta decisión busca no complicar el ejercicio de la defensa y mantener el proceso "más ordenado". Sin embargo, no descartó sumar otros delitos más adelante. Señaló que existe la posibilidad de ampliar las imputaciones al devenir de la investigación, considerando que estas personas "estaban realizando disparos antes, o podría haber un delito de abuso de armas o portación ilegal de armas".

A las siete personas involucradas (los seis mayores y un menor de 17 años de iniciales L.B., cuyo caso se tramita en la Justicia de Menores) se sumaría el octavo prófugo. Grassi no descarta la participación de "más personas involucradas" en el hecho.

Encuentro con la Familia y Próximas Pericias

Las declaraciones del fiscal Grassi fueron brindadas luego de que la familia de Emir se presentara en el Palacio de Tribunales para reclamar "Justicia" por el trágico suceso. Grassi indicó que recibió a los familiares, a quienes les explicó la complejidad de la causa y la necesidad de realizar pruebas.

La investigación continuará con múltiples pericias. El fiscal informó que se solicitarán estudios de ADN sobre las armas secuestradas para determinar si alguna posee material genético, y también estudios complementarios de anatomía patológica. Estos estudios pueden demorar entre 15 días a un mes. Las peticiones formales sobre estas pruebas serán planteadas ante el juez en una audiencia prevista para el lunes, cerca de las 13 horas.

Grassi también destacó el accionar policial, señalando que los funcionarios de la Motorizada "merecen una felicitación". La policía ya se encontraba en el Barrio Valle Grande debido a grescas iniciadas más temprano entre las dos familias. El fiscal afirmó que, cuando sienten las detonaciones, llegan al lugar en no más de dos minutos y logran aprehender a la mayoría del grupo, faltando solo quien está prófugo.