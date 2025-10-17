La noticia del fallecimiento de Ace Frehley, guitarrista y fundador de Kiss, una banda icónica que marcó una era, generó un duro golpe en el mundo artístico estadounidense.

Gene Simmons, compañero de Frehley en la banda, utilizó sus redes sociales para compartir un posteo conmovedor tras la confirmación de la triste noticia.

El artista expresó su profundo dolor, comenzando su mensaje diciendo: "Nos rompen el corazón. Ace ha fallecido".

Simmons destacó la trascendencia de la figura de Frehley, asegurando que "Nadie puede igualar el legado de Ace". Además, resaltó el amor que el guitarrista sentía por sus seguidores, indicando: "Sé que amaba a los fans. Me lo dijo muchas veces".

En su emotivo mensaje, Simmons agregó un elemento de tristeza adicional al señalar un homenaje que el guitarrista no llegó a recibir.

Simmons lamentó que Frehley "no vivió lo suficiente para ser homenajeado en el evento Kennedy Center Honors en diciembre".

Finalmente, el compañero de banda rindió un tributo a Ace Frehley, refiriéndose a él como el "eterno soldado de la roca". Simmons concluyó su despedida deseando que "su legado perdure por mucho tiempo".