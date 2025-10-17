En una entrevista brindada a Sálvese Quien Pueda (América), Zaira Nara fue consultada sobre la nueva relación de su hermana Wanda. Cuando Lizardo Ponce le preguntó si ya le había presentado a su nuevo novio, la modelo respondió sin dudar.

Zaira confirmó que conoció a Martín Migueles y que incluso pasó un fin de semana con él en Uruguay. Detalló que la experiencia inicial fue "Bárbaro", ya que Migueles "nos hizo el asado". Aunque él les insistió para ir a entrenar, las hermanas estaban "en modo pantuflas” y no asistieron.

El punto más álgido de la conversación surgió cuando se tocó el pasado de Migueles. Yanina Latorre se mostró preocupada por el vínculo de Martín Migueles con Elías Piccirillo, quien se encuentra actualmente detenido.

Frente a esta inquietud sobre el "prontuario" del novio de su hermana, Zaira dio una respuesta que fue catalogada en el medio como "impensada". La conductora afirmó: “¿Qué decirte, Yanina? Yo te digo la verdad, siento que Wanda necesita adrenalina en su vida”.

Sin embargo, Yanina Latorre retrucó de forma contundente, señalando que "eso no es adrenalina, eso es ser turbio”.

Otro tema abordado fue la comparación entre Martín Migueles y L-Gante (Elián), otro personaje vinculado a la vida de Wanda. Zaira aseguró que L-Gante le cayó "muy bien" y que se quedó "sorprendida" la vez que lo conoció. Recordó con simpatía haberlo visto comiendo "frutita cortada, tipo un kiwi y una naranja". La modelo cree que ese día estaba con Facu (Pieres) y ambos se quedaron sorprendidos con Elián.

Zaira también explicó una curiosa dinámica familiar que mantiene con su hermana, una "técnica" que su madre "no la pudo agarrar". La modelo explicó que si a Wanda le dicen: ‘No vayas ahí’, ella va ahí”.

A pesar de las controversias sobre el pasado de Migueles, Zaira concluyó su opinión reafirmando: "Pero me cae bien Migueles”.