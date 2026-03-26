Quién es la nueva novia del Turco Naim a dos años de separarse de Emilia Attias

A casi dos años de su separación de Emilia Attias, el Turco Naim parece haber encontrado nuevamente el amor de la mano de Agustina Vicoli. Durante este tiempo, el actor se mantuvo alejado de nuevas relaciones públicas y, según contó, se enfocó en su hija Gina para lograr salir adelante tras el distanciamiento de la madre de su hija.

Sin embargo, la situación cambió recientemente al ser vinculado con Vicoli, con quien fue fotografiado compartiendo momentos de intimidad. El periodista Fede Flowers brindó detalles de estos encuentros y aseguró que “salen solos, cena romántica en el barrio Chino, abrazos y mimos”.

Agustina Vicoli, quien tiene un perfil profesional específico, “se dedica al arte, es coach antológica” y comparte con el humorista el ámbito laboral, ya que ambos trabajan juntos en programas de streaming.

Según se supo, este espacio de trabajo habría sido el lugar donde se conocieron para pasar luego a una relación mucho más íntima. Al respecto, en el programa Entrometidos, Flowers dio más precisiones sobre el presente de la pareja: “No sé si de novios, pero está con una joven hermosa. Ella lo acompaña a todos lados, hace rato que vienen saliendo a boliches, a fiestas con amigos”.

La relación no sería del todo reciente, ya que en noviembre del año pasado el propio Turco le había contado a Moria Casán que estaba conociendo a una persona perteneciente al medio, aunque en aquel entonces prefirió no revelar su nombre.

Flowers confirmó que se trataba de la joven artista y lanzó una observación sobre el parecido físico de la mujer con la exesposa del actor: “Es ella… y hay un detalle no menor, que me llamó mucho la atención, es que se parece a Emilia Attias. ¿Se las busca iguales o no está soltando?”.

Este nuevo presente sentimental llega tras momentos de tensión mediática para el humorista, quien anteriormente tuvo una incómoda reacción cuando fue consultado por su ex en una nota, respondiendo: "Veníamos bien y me arruinaste".