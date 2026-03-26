Llamado a docentes para cubrir cargos de supervisión escolar en Inicial y Primaria

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación Docente Rama Primaria, convoca a docentes interesados a participar del proceso de cobertura de cargos vacantes de supervisión escolar, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 05313-ME-2024. En total, se cubrirán cuatro cargos de carácter interino, correspondientes a Educación Primaria y Educación Inicial, originados por jubilaciones en distintas zonas de la provincia.

El proceso se desarrollará de acuerdo con un cronograma establecido que incluye la exhibición de cargos vacantes los días 27 de marzo, 6 y 7 de abril de 2026. El acto de ofrecimiento se realizará el 8 de abril a las 13, en la sede de la Junta de Clasificación Docente Rama Primaria, ubicada en calle Tucumán 75 Norte, Capital. Finalmente, el canje de certificados tendrá lugar el 9 de abril de 2026.

En cuanto a los cargos a cubrir en Supervisión Escolar de Educación Primaria, se encuentran disponibles tres vacantes de carácter interino. La primera corresponde a la Zona 7, Radio 4, en turnos mañana y tarde, motivada por la jubilación de Claudia Renee Carmona (T) según Resolución N° 000436-ME-2026 y su rectificatoria N° 01746-ME-2026. La segunda vacante es para la Zona 12, Radio 6, en la categoría Rural Aislada, con turnos mañana y tarde, por jubilación de Nilda Beatriz Sánchez (T) según Resolución N° 25053-ME-2025. La tercera vacante en el nivel Primario corresponde a la Zona 13, Radio 5, en turnos mañana y tarde, tras la jubilación de Luisa Aida Molina (T) según Resolución N° 000466-ME-2026.

En el nivel de Supervisión Escolar de Educación Inicial, se cubrirá un cargo de carácter interino en la Zona 2, Radio 5, con turnos mañana y tarde. Esta vacante se originó por la jubilación de Blanca Mercedes Aranda (T) según Resolución N° 6090-ME-2020 y la jubilación de Patricia Fátima Hijano Mena (I) según Resolución N° 25687-ME-2025.

Los docentes interesados en participar de este proceso deberán presentarse con la documentación requerida, que incluye DNI y fotocopia, Declaración Jurada de Cargos emitida por el SIGE y la resolución del cargo directivo por el cual concursan. La convocatoria representa una oportunidad para aquellos profesionales de la educación que buscan acceder a roles de supervisión en los niveles inicial y primario en distintas zonas de la provincia.