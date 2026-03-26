El deporte argentino atraviesa un momento de profunda conmoción tras confirmarse la muerte de Gladys Castaños, campeona mundial de fisicoculturismo, quien falleció a los 47 años luego de permanecer internada en terapia intensiva en la ciudad de Viedma.

La atleta se encontraba bajo tratamiento médico por una infección bacteriana que se agravó con el paso de los días y terminó afectando órganos vitales como los riñones y el cerebro. El cuadro derivó finalmente en un paro cardiorrespiratorio que provocó su fallecimiento.

Según se informó, los primeros síntomas habían comenzado con dolores abdominales y un cuadro que inicialmente fue interpretado como viral. Sin embargo, la evolución fue negativa y su estado de salud se deterioró progresivamente pese a la atención médica especializada.

Castaños era oriunda de Río Negro y se había consolidado como una de las grandes referentes del fisicoculturismo argentino. Inició su carrera en 2005 y, en pocos años, logró destacarse a nivel nacional hasta consagrarse campeona argentina.

El punto más alto de su trayectoria llegó en 2019 cuando obtuvo el título mundial en Estrasburgo, Francia, logro que repetiría en otras competencias hasta acumular tres coronas internacionales.

Además de su carrera deportiva, desarrolló una fuerte vocación como docente y promotora de hábitos saludables, con especial dedicación al entrenamiento de adultos mayores, tarea que la convirtió en una figura muy querida dentro de su comunidad.

Su muerte generó un fuerte impacto en el ámbito deportivo y social, especialmente en Río Negro, donde dirigentes y autoridades destacaron su disciplina, su compromiso y el legado que deja como ejemplo de esfuerzo y superación.