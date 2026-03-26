Luego de los graves incidentes registrados el pasado 15 de marzo, la seguridad deportiva de San Juan estrenó este miércoles por la noche el programa "Tribuna Segura" en el fútbol de Liga Sanjuanina. En el marco del duelo entre Sportivo Desamparados y Atlético Trinidad, el operativo debutó con un balance positivo en organización, pero con una ausencia llamativa de los barras del víbora.

DIARIO HUARPE dialogó con Pablo Torres, de la Dirección de Operaciones Especiales D-3, quien fue contundente respecto a la concurrencia: "Con respecto al primer día, no estuvieron las parcialidades que nosotros queríamos que estuvieran para ver si había algo con prescripción", explicó el funcionario. El objetivo era cruzar datos de quienes protagonizaron los últimos disturbios con la base de datos de la Justicia, pero esos grupos no se presentaron.

Éxito en los controles realizados

A pesar de las ausencias mencionadas, el flujo de gente alcanzó aproximadamente las 500 personas, quienes pasaron por el escaneo de documentos sin mayores inconvenientes. El resultado arrojó que ninguno de los asistentes entrevistados contaba con pedidos de captura vigentes ni restricciones de ingreso.

"El operativo, con suerte, lo que es Tribuna Segura fue un éxito", remarcó Torres. "Toda la gente que fue entrevistada, que fue a escanear su documento, no le faltó ningún impedimento para poder ingresar", concluyó el funcionario.

El colectivo que fue escoltado de regreso

A pesar de la ausencia de las barras principales, el control detectó irregularidades en un grupo de hinchas de la zona de la ex Villa Las Cañitas. Según relató Torres, unas 50 personas llegaron en un colectivo asegurando tener pases de cortesía, algo que las autoridades del club víbora desmintieron.

Ante la falta de la mayoría de dinero para pagar la entrada, la Policía tomó una decisión firme: "Solo unas cinco personas pagaron la entrada. Al resto, al no tener dinero y no comprar entradas y no tener pases, lo trasladamos nuevamente hasta el Barrio Frankin. No se les permitió que se quedaran en la zona", detalló el coordinador sobre la rigurosidad del anillo de seguridad.

Continuidad del programa

La implementación de Tribuna Segura seguirá un cronograma estratégico junto a la Liga Sanjuanina de Fútbol. El sistema se instalará en los partidos considerados de mayor relevancia o riesgo, buscando que, tarde o temprano, todos los asistentes pasen por el filtro tecnológico para erradicar a los violentos de los estadios sanjuaninos.