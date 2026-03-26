Crece el endeudamiento y Argentina lidera la morosidad en hogares en América Latina

La morosidad en los hogares de Argentina alcanzó su nivel más alto en más de una década y se posiciona como la más elevada de la región, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y dificultades económicas que afectan la capacidad de pago de las familias.

Un nivel récord en más de diez años

De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina, los atrasos en el pago de créditos bancarios destinados a los hogares llegaron al 10,6% en enero, el registro más alto desde 2010. La cifra implica, además, un incremento interanual del 292%, lo que evidencia un fuerte deterioro en la situación financiera de las familias.

El fenómeno se intensifica en segmentos específicos del crédito. En los préstamos personales, la morosidad trepó al 13,2%, mientras que en las tarjetas de crédito los saldos impagos alcanzaron el 11%.

Mayor impacto en el sistema no bancario

La problemática es aún más marcada en las entidades no financieras, como fintech y billeteras virtuales. Según datos de la consultora Eco Go, la irregularidad en estos casos llegó al 23,9%, muy por encima de los niveles registrados en el sistema bancario tradicional.

Este comportamiento refleja una mayor vulnerabilidad en los segmentos que acceden a financiamiento por fuera de los bancos, donde las condiciones suelen ser más flexibles pero también más costosas.

Argentina, en el tope regional

En la comparación con otros países de América Latina, Argentina encabeza el ranking de morosidad en los hogares. Datos relevados por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia muestran que el país supera ampliamente a sus pares.

Detrás de Argentina se ubican Brasil, con una morosidad del 5,2%, y Colombia, con 5,1%. Más atrás aparecen México (3%), Chile (2,6%) y Paraguay (2,3%).

El nivel argentino prácticamente triplica el promedio regional, lo que marca una diferencia significativa respecto del resto de los países.

Factores que explican el aumento

Especialistas coinciden en que el incremento de la morosidad está vinculado a una combinación de factores económicos. Entre ellos, la caída del poder adquisitivo, la recesión en distintos sectores productivos y el aumento previo del crédito otorgado.

Desde la consultora LCG señalaron que el deterioro de los ingresos y las dificultades en la actividad económica están generando problemas para afrontar los compromisos financieros asumidos en meses anteriores.

Por su parte, el economista Matías Rajnerman destacó que el fenómeno no responde a una tendencia regional, sino que se concentra en Argentina. También mencionó el impacto del ajuste monetario y el limitado desarrollo del sistema financiero local como elementos que contribuyen a esta dinámica.

Perspectivas y desafíos

De cara a los próximos meses, los analistas coinciden en que la evolución de los ingresos será determinante para revertir la tendencia. La recuperación del salario real aparece como una condición clave para mejorar la relación entre las cuotas de los créditos y los ingresos familiares.

En un contexto donde las tasas de interés se mantienen por encima de la inflación mensual, la presión sobre los hogares endeudados continúa en aumento, lo que plantea un escenario desafiante para la estabilidad financiera de las familias.