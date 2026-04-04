En una entrevista que dejó a todos sin palabras, Evangelina Anderson, expareja de Martín Demichelis, reveló un episodio de violencia y bullying que sufrió una de sus hijas en el ámbito escolar. El hecho, que se mantuvo en secreto hasta ahora, ocurrió en 2023, luego de que River Plate venciera a Boca Juniors en el primer Superclásico dirigido por "Micho".

La modelo relató en el programa LAM cómo la vuelta al país, tras años de vivir en Alemania, se tornó traumática para su familia debido al fanatismo extremo. “Nunca lo conté, pero en el primer Superclásico ganó River y a mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela; la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo ‘Aguante Boca’”, confesó Anderson.

Falta de respuestas y paso por el hospital

El partido al que hace referencia fue el del 7 de mayo de 2023, cuando el Millonario se impuso con un agónico penal de Miguel Borja. Sin embargo, la alegría deportiva se transformó en pesadilla familiar. Evangelina denunció, además, la negligencia de la institución educativa: “Cuando la voy a buscar, no me avisó nadie. Mi hija entró llorando y la tuve que llevar al hospital".

"Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis?’. A mí eso me destruyó. Como familia nos mató", expresó la modelo conmovida.

Un ciclo marcado por la presión

Aunque Anderson no especificó si la víctima fue Lola o Emma, dejó en claro que el ensañamiento de los compañeros fue directo por el rol de su padre. Cabe recordar que durante su etapa en River, Demichelis afrontó cuatro clásicos con un saldo de dos victorias, un empate y una derrota.

Hoy, con el entrenador ya instalado en el Mallorca de España, la familia intenta dejar atrás las cicatrices de una etapa donde la pasión por el fútbol cruzó límites imperdonables, afectando lo más sagrado: la integridad de los niños. En las redes, el repudio por el accionar de los agresores y la falta de control escolar fue inmediato.