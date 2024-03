¡Explosivo! Ryan García denunció ser abusado y tener información sobre tráfico de niños

La estrella mundial del boxeo, Ryan García, ha llamado la atención de muchas personas en estos días con sus palabras. El mexicano-estadounidense aseguró que fue abusado cuando tenía dos años, situación que se dio con un familiar. Como si eso fuera poco, no tuvo miedo al decir que tiene información sobre red de tráfico de niños. De hecho, cuando le indicaron que podía tener problemas legales por eso, fue más contundente aún.

"Me han violado a los 2 años, ¿cómo actuarías?", compartió Ryan García, en lo que fue su denuncia en X (Twitter). EL mismo apunto que esto que le habría sucedido fue nada menos que "por un miembro de la familia". Por ello, decidió resaltar: "¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías?", además de insistir en lo siguiente: "Fui violado cuando tenía dos años y tengo pruebas".

Luego, el boxeador decidió ir más allá y dejó alarmantes comentarios: "He visto la peor mierda de mi vida. Estoy cansado de estar callado. ¿Qué harías si te sujetaran y te hicieran mirar? Sí, estoy perdiendo el control. La mierda que he visto me duele por los niños. La trata de personas es el comercio más grande del mundo. Y estoy sufriendo por ellos y yo soy el loco. Nadie está haciendo nada".

Fuertes denuncias de Ryan García

"Me sujetaron y me hicieron mirar. Realmente me rogaron que me uniera y dije... ¡qué os jodan! ¡No miento, están lastimando a los niños! Y todos se quedan atrás diciéndome que me calle. Ya no me importa. Moriré por las almas inocentes secuestradas. Si no estás de mi lado, estás del lado del diablo", señaló Ryan García. Luego, dialogó con Andrew Tate en Space X y expandió sus palabras sobre el tráfico de menores.

En dicha conversación, Ryan García complementó: "Me sujetaron y me hicieron ver cómo violaban a niños pequeños... Hermano, me llevaron al maldito bosque y me ataron. No estoy bromeando, hermano, tengo pruebas. Me importa un carajo. Te mostraré todos los putos videos que puedas creer. Me importa un carajo, no pueden tocarme. Soy un Dios... ¿La gente va a apoyarme o dejar que me maten? Esa es la verdadera pregunta".