¡Explotó! Xavi liquidó a LaLiga por el penal no cobrado al Barcelona

Como se pudo observar, Xavi Hernández se mostró muy enfadado por el arbitraje en el duelo entre Barcelona y Getafe. Soto Grado fue el colegiado en el estreno de la temporada 23/24 de los culés. El español explotó en conferencia de prensa contra el VAR, las decisiones arbitrales y lo que para él fue perjudicial para los suyos. Sin dudas, sus palabras no pasaron desapercibidas.

"Le he dicho que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros, no. Por eso me ha expulsado. El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y el primer cambio en la norma nos dijeron que iba a ser que entenderían más a los entrenadores. No tiene importancia mi expulsión. Importa lo que pasó en el terreno de juego. Lo intentamos de todas maneras, pero no hemos podido", comentó Xavi al comienzo.

Luego, Hernández mencionó: "Creo que merecimos ganar, pero no ha sido suficiente. Una pena. La responsabilidad la tiene el árbitro. No controla el partido, se le va de las manos. El árbitro lo permite. No hay otra. Lo he comentado y me expulsan por eso. Si vendemos LaLiga y tenemos esto... no es positivo para nadie. Lo de Raphinha es un cúmulo de cosas. Dejan jugar, a ellos le permite cosas y a nosotros. no. El año pasado empezamos igual y acabamos bien".

Análisis de Xavi

"Pierden tiempo, interrumpen... es su fútbol. Es normal. No veo mano por ninguna parte. Si no son manos claras, no se pita. Eso nos dijeron. Ya no me gustó la reunión de los árbitros y hoy tampoco. Lo de hoy del tiempo es una vergüenza. Tiempo efectivo en el fútbol. Esto es ridículo. La mano es inventada. Ya no me gustó la reunión porque dijeron que no irían tanto al VAR. Es una herramienta fantástica, no entiendo nada", indicó el DT del Barcelona.

Para cerrar, Xavi sostuvo: "Y dijeron que las manos no claras no se pitarían, y se anula el penalti por la mano de Gavi. Todo el mundo lo ha visto. Estamos contrariados y ha sido una injusticia muy clara. Si esto es un producto de la Liga es una vergüenza absoluta. Estoy muy enfadado. Le he dicho a Ronald que subiera. No había extremo tras la expulsión de Raphinha. Andreas no se ha encontrado bien. En la segunda, hemos estado mejor y cuando hemos sido 10 contra 10, hemos estado bien".