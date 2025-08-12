En las redes sociales se viralizó un diseño que muestra cómo podría quedar La Bombonera tras la remodelación impulsada por la dirigencia de Boca Juniors. El proyecto, liderado por Juan Román Riquelme, busca renovar la imagen del estadio con nuevos palcos, una tribuna moderna y tecnología avanzada. La cuenta Planeta Boca Juniors elaboró este diseño basándose en la información que obtuvo sobre el plan de Riquelme para ampliar el estadio.

Según explicó la cuenta Planeta Boca Juniors, el proyecto contempla la demolición de los palcos actuales para construir una tribuna similar a la que tienen el estadio de Emelec o Estudiantes de La Plata, con plateas en la parte inferior y palcos en la superior. El campo de juego sería corrido hacia las vías del tren, mientras que los bancos de suplentes se trasladarían frente a las plateas bajas actuales.

Un punto destacado de esta remodelación es que todas las terceras bandejas estarían techadas, una mejora importante para la comodidad del público. Además, se instalaría una pantalla led 360 grados que rodearía el estadio, modernizando la experiencia visual para los espectadores.

El costo total de la obra se estima en alrededor de 100 millones de dólares, con un tiempo de ejecución que oscilaría entre 6 y 9 meses. Para financiarlo, el club planea la venta anticipada de 154 nuevos palcos, que sumados a los existentes, totalizarían 240 palcos en el estadio.

Durante la ejecución del proyecto, Boca Juniors podría jugar de local en estadios cercanos como el de La Plata, Vélez o Racing, para no interrumpir la actividad futbolística del club.

Respecto a la capacidad, la remodelación aumentaría el aforo en al menos 15 mil personas, llegando a una capacidad estimada entre 71.000 y 84.000 espectadores. Esto posicionaría a La Bombonera como el segundo estadio con mayor capacidad en el fútbol argentino.

La obra representa un paso significativo en la modernización de uno de los estadios más emblemáticos del país, buscando combinar tradición con infraestructura de última generación.