La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan emitió un comunicado para advertir a la población sobre un nuevo intento de estafa que se realiza mediante llamadas por la aplicación WhatsApp.

Según informaron, personas desconocidas se hacen pasar por integrantes del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan para solicitar datos personales y telefónicos. Desde el organismo aclararon que este tipo de información no es requerida por ningún miembro de la Comisión Directiva ni por empleados de la Institución.

El número desde el que se estarían efectuando las llamadas es 221-303-3542. Ante este tipo de contactos, las autoridades recomiendan no brindar ningún tipo de dato y radicar la denuncia en la dependencia policial más cercana. “Se solicita a la población no brindar información y dar aviso inmediato a la policía para evitar ser víctimas de este tipo de delitos”, indicaron desde la Secretaría.

Este comunicado busca alertar a la comunidad para prevenir que más personas sean engañadas bajo la modalidad de suplantación de identidad de funcionarios de seguridad.