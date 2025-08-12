La pregunta se repite una y otra vez en los círculos políticos y sociales del país. Las últimas elecciones ocurridas en el país mostraron una baja participación, lo que ha llevado a pronosticar un panorama similar para las próximas legislativas. Sin embargo, el consultor político Antonio De Tommaso, director del IOPPS, advierte que esta comparación es un error y que la participación en las elecciones nacionales podría ser más alta de lo que se cree en San Juan.

De Tommaso afirmó en el Café de la Política que "no hay que comparar elecciones provinciales, locales de concejales o provinciales con una elección nacional". El consultor explicó que las elecciones locales siempre convocan a menos gente porque son menos motivantes. En cambio, cuando se trata de elecciones nacionales, la hipótesis es que va a aumentar la participación. De Tomasso reconoce que las muestras de las que se dispone hasta el momento son de elecciones de concejales de departamentos o de diputados de algunas provincias pequeñas, que no son una referencia confiable para el escenario nacional.

El consultor político señaló que, si bien en las elecciones intermedias de diputados nacionales o senadores nacionales la convocatoria es menor que cuando se trata de elegir a un presidente, un gobernador o un intendente, la participación no será "llamativamente menos".

Para De Tommaso, en las elecciones intermedias, la participación suele rondar el 70% y las próximas legislativas se acercarán a ese número. "Creo que va a estar bastante cercano a ese número. No será 70, será 66, 68, pero va a estar bastante cercano", sostuvo.

A medida que se acerque la fecha de las elecciones, se espera que la campaña electoral se intensifique y que los partidos políticos y sus candidatos redoblen sus esfuerzos para motivar a los votantes. En este sentido, la participación ciudadana será un factor clave para el resultado de las urnas. La tesis de De Tommaso, si se confirma, podría cambiar el panorama que se ha venido pronosticando y dar un nuevo impulso al debate político.

Textuales

Antonio De Tomasso / Consultor y director del IOPPS