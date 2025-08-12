En busca de brindar un mayor acceso al transporte público y facilitar la conectividad de sus ciudadanos, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno, llevó a cabo una masiva entrega de tarjetas SUBE en seis departamentos de la provincia. La iniciativa benefició a un total de 979 personas, quienes ahora cuentan con una herramienta fundamental para su movilidad diaria.

La entrega, que se realizó en diversas jornadas y puntos estratégicos, busca facilitar la accesibilidad que existe entre el Gran San Juan y las zonas rurales o de menor densidad poblacional. Los operativos se desplegaron con éxito en Caucete, San Martín, Rawson, 25 de Mayo, Valle Fértil y Chimbas, abarcando una amplia porción del territorio provincial.

En Caucete, se entregaron 167 tarjetas; en San Martín, 142; en Rawson, 121; y en el departamento 25 de Mayo, la cifra ascendió a 212. Por su parte, en el alejado departamento de Valle Fértil, se realizaron dos jornadas que culminaron con la entrega de 109 tarjetas, mientras que en Chimbas se distribuyeron 143. Finalmente, en la localidad de Villa San Damián, en Rawson, otras 85 personas obtuvieron su tarjeta SUBE.

Para los habitantes de estos departamentos, la adquisición de la tarjeta representaba, en muchos casos, un viaje adicional al Gran San Juan, con los costos y el tiempo que ello implica. Al acercar el sistema a sus localidades, el Ministerio de Gobierno no solo facilita el acceso al transporte, sino que también les ahorra recursos y les simplifica trámites.