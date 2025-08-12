En la madrugada del martes 12 de agosto, personal de la Comisaría 37ª de Pie de Palo realizó un operativo en Villa Dolores, en el departamento Caucete, tras recibir un llamado de emergencia de una vecina de calle Sargento Cabral. La mujer informó que dos hombres habían ingresado al fondo de su vivienda y, al advertir su presencia, huyeron hacia un descampado con dirección al Barrio Pie de Palo.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una garrafa de 15 kilos marca YPF, una cocina anafe de dos hornallas, una cubierta para bicicleta marca Alpine Trail y un cuadro de bicicleta marca Venzo con asiento marca Keles.

La Policía continúa con las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de los elementos recuperados y localizar a sus propietarios, mientras avanza la investigación para dar con los sospechosos señalados por los vecinos.