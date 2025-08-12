En este martes 12, el Gobierno de San Juan confirmó que los complejos pertenecientes a Casa Activa si cambiarán su propósito original como había anticipado DIARIO HUARPE para convertirse en espacios de cuidado y contención para niños en situación de vulnerabilidad. Además, el gobernador contó que probablemente en estas próximas semanas haya novedades del traspaso del programa de Nación a la provincia.

Publicidad

El anuncio fue realizado por Marcelo Orrego durante una rueda de prensa en el marco de la entrega de viviendas del barrio Los Molinos, en la Capital. La medida surge en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del programa tras la decisión del Gobierno nacional de cerrar la Secretaría de Hábitat y Vivienda, organismo que había impulsado su creación.

En su concepción inicial, Casa Activa fue un programa nacional orientado a adultos mayores de 60 años, autónomos e independientes, que no tuvieran vivienda propia ni pudieran acceder a un crédito hipotecario. Los complejos cuentan cada uno con 32 unidades habitacionales entre monoambientes y casas de un dormitorio, además de un salón de usos múltiples y piscina. El plan contemplaba un sistema de comodato para que los beneficiarios pudieran habitar las viviendas, junto a espacios comunes diseñados para su bienestar y calidad de vida.

Publicidad

Sin embargo, la falta de definición sobre la continuidad del programa y el traspaso de competencias llevó a la provincia a buscar un nuevo destino para los inmuebles. Según explicó Orrego, ya existe un acuerdo tácito para que el Gobierno nacional ceda a la provincia el control de los complejos y así puedan ser integrados a políticas locales de cuidado infantil.

“Por cuestiones que nosotros ya hemos convenido, de manera tácita y con la convicción política y la decisión firme por parte de ambos, el tema de Casa Activa sea cedido al Gobierno de la provincia para continuar con programas que venimos desarrollando desde hace tiempo. Me refiero a chicos que se encuentran en una situación judicial, que no tienen mamá ni papá, o cuyos padres tienen problemas de sanidad mental o adicciones. Lo importante es que podamos conseguir este tipo de programas”, expresó el mandatario.

Orrego sostuvo que el cambio de finalidad permitirá dar una respuesta a un sector particularmente vulnerable. “Creo que esta es la solución. Cuando se chocan las manos o se dan las manos, es un contrato, es cumplir con la palabra. Estoy convencido de que este será un lugar muy placentero para los niños que se encuentran en esta situación y vamos a dormir todos más tranquilos”, remarcó.

Publicidad

El traspaso de Casa Activa a un uso social para niños implica una reorganización de los recursos y una readecuación de los espacios, pero desde el Ejecutivo provincial confían en que la infraestructura ya construida se adapta a las necesidades de este nuevo grupo beneficiario. Las viviendas, diseñadas con accesibilidad y comodidad, podrán acoger a menores bajo protección judicial, en un entorno seguro y con servicios que favorezcan su desarrollo.