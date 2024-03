Se confirmó lo que DIARIO HUARPE venía anticipando y es que el juez del Quinto Civil, Pablo Farina, no dio lugar al amparo que presentó el partido Bloquista en pos de defender la vocalía del Instituto Provincial de Exploraciones Mineras (IPEEM) que se eligió a fines del año pasado en la Cámara de Diputados. De este modo, el juez le da la derecha al gobernador Marcelo Orrego al respecto de la baja que ejecutó y así le devuelve la pelota al recinto para que se defina políticamente.

El magistrado Pablo Farina realizó una larga fundamentación y dio las razones del rechazo al amparo dándole la derecha al orreguismo porque en su fallo indica que “el caso que nos ocupa no se encuentra cumplida ninguna de las circunstancias que dan lugar a la acción (NdR: amparo), ya que no se restringe ninguna libertad o derechos esenciales, violando la Constitución, no siendo la amenaza manifiestamente arbitraria o ilegal y no es cierto que no exista otra vía para reparar el presunto perjuicio sufrido por los accionantes”. Además, el juez del Quinto Civil profundiza al expresar que “la decisión de abstención del Sr. Gobernador de designar a los vocales suplentes propuestos por la Cámara de Diputados, comunicada conforme nota de 04/01/24 no está de ninguna manera lesionando, restringiendo, alterando o amenazando, sea con arbitrariedad o ilegalidad, derecho constitucional nacional o provincial del Bloque al cual pertenecen los accionantes, desde que se encuentra respaldado por el dictamen del cuerpo de Asesores legales debidamente fundado”.

Es decir que para el juez la determinación del gobernador Marcelo Orrego es una potestad que tiene sobre todo luego de que no se cumplió con la norma de que se realizaran mociones distintas para la vocalía que le corresponde a la primera minoría y otra para la segunda minoría, que en este caso reconoce que es el Bloquismo.

Vale recordar que el partido que conduce Luis Rueda realizó la presentación en la Justicia apoyándose en que Andrés Chanampa respondía a lo legal por ser el señalado para el cargo del Ipeem por el bloque que tiene la segunda minoría en la Cámara. Si bien, el magistrado lo reconoce como la segunda minoría lo que expresa en su fallo es que no es la Justicia el ámbito que debe interceder en el nombramiento definitivo, ya que es una discusión política que debe resolverse en esa esfera.

Ahora, habrá que esperar si las autoridades del bloquismo definen apelar la decisión del juez Pablo Farina y en caso de querer hacerlo tienen 72 horas para concretar. De igual modo, fuentes del partido advirtieron que es casi seguro que recibirá un resultado similar, pero destacaron como positivo que los reconoce como la segunda minoría de la Legislatura.

El uñaquismo, casi afuera

Esta decisión judicial contra el amparo del Bloquismo refrenda lo escrito en este diario respecto al repliegue que está llevando adelante el uñaquismo. Es, justo un día antes de que se conozca la decisión del magistrado, Alberto Hensel renunció el nombramiento como vocal del Ipeem propuesto en la moción que realizó el peronismo junto con el bloquismo y que obtuvo el voto de la mayoría.

Esto marca que el peronismo advierte que “están flojo de papeles” para pelear judicialmente los cargos que bajó Orrego en enero pasado debido a que la norma indica que las vocalías corresponde a la primera y segunda minoría, no la mayoría como es el bloque del PJ actualmente en la Cámara.

De este modo, la pulseada la gana el oficialismo y cuándo se vuelva a discutir el nombramiento de las vocalías del organismo se asegura tener el poder de elegir al cargo que le corresponde a la primera minoría que es Producción y Trabajo, el bloque que responde al orreguismo.