Los próximos días serán fundamentales para el avance de los nombramientos para las vocalías del Ipeem. Es que Luis Rueda le pidió a Fabián Martín reunirse para lograr que el bloquismo tenga su lugar en el organismo y que Andrés Chanampa pueda asumir. Un posible fallo judicial desfavorable para el bloque bloquista es lo que aceleró la necesidad del sector opositor para buscar la solución dialogando políticamente.

El presidente del bloquismo y del bloque del partido, Luis Rueda, expresó que “estuve en comunicación con Fabián Martín con la intención de que se efectúen los nombramientos del Ipeem y así permitir que el organismo deje de estar parado por la falta de los vocales”.

Al respecto, el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, expresó que “acordamos con Rueda de reunirnos en la semana, pero no hemos definido los temas de los que hablaremos”.

Lo que no se habla públicamente desde la oposición es que en los últimos días les llegó un mensaje de la Justicia advirtiéndoles que las intimaciones realizadas no llegarían a buen puerto y la definición volverá a la Cámara de Diputados. Es decir, que el camino de la judicialización que tomaron tanto el peronismo como el bloquismo tras la baja de los nombramientos que realizó el gobernador Marcelo Orrego, no tendrían el aval de la Justicia retrasando aún más los nombramientos.

Vale recordar que a fin del año pasado en una misma moción se propuso a Alberto Hensel y a Andrés Chanampa como vocales del Ipeem por la primera y segunda minoría, y la oposición logró imponerse en la votación. El asunto es que Hensel fue propuesto por el bloque de Unión por la Patria que en la actual composición de la Cámara es la mayoría y esto le abrió la puerta al gobierno de frenar el nombramiento por incumplir con la ley. Pero, como la moción fue realizada en conjunto también cayó en la volteada el candidato del bloquismo que sí cumple con ser parte de la segunda minoría.

Justamente estos hechos generan que el bloquismo representado por Luis Rueda, busque destrabar el asunto con la intención de definir las vocalías del Ipeem lo más pronto posible y no esperar a que inicien las sesiones ordinarias en abril.

¿Qué hará el peronismo?

La otra pata de esta historia es el rol de la oposición, o peronismo, de la Cámara de Diputados. Es que el intento de forzar el nombramiento de Alberto Hensel en la vocalía del Ipeem como primer minoría junto al bloquismo generó que el Gobierno pudiera darle de baja.

Desde el bloque que tiene la mayoría de diputados comenzaron a dejar trascender que no lucharían nuevamente por obtener el cargo y así permitir que se destrabe el conflicto para que el Ipeem se active.

Lo cierto es que la norma indica que las dos vocalías del Ipeem que salen de la Cámara de Diputados corresponden que sean ocupadas por los bloques que tengan la primera y segunda minoría. Es decir, que el bloque de Producción y Trabajo y el Bloquismo son los que deberían ocupar las vocalías.