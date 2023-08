Un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE dejó al descubierto una situación compleja en el sistema de Salud de San Juan. Las largas demoras que tienen los Servicios de Urgencias de los principales hospitales y los nosocomios de las periferias tienen su explicación en la falta de profesionales, ya que quienes trabajan no pueden hacerle frente a la alta demanda de pacientes. Frente a esta realidad, desde el Sindicato Médico y Asociación Sindical de los Profesionales de Salud (Asprosa) acusaron a Salud Pública de no trabajar en un plan de contingencia para algo que sabían iba a suceder, según dijeron.

Este medio dialogó con los referentes tanto del Sindicato Médico como de Asprosa y ante la pregunta por la situación en el sistema de salud de la provincia. Daniel Sanna y Laura Reiloba, ambos secretarios generales de los gremios, coincidieron en que esta problemática es algo que se veía venir y que desde Salud Pública no se trabajó en pos de fortalecer la atención médica y cuidar a los trabajadores.

“Esta problemática está instalada desde hace 10 años en nuestra provincia. La falta de profesionales no es cosa poco seria y no se trata de algunas especialidades, sino de todas. No poder hacerle frente a la demanda en las Urgencias es producto de esto, de no tener recursos en los nosocomios”, aseguró Sanna.

El dirigente explicó que los profesionales en varias oportunidades son sobreexigidos en sus puestos laborales haciendo que se cumplan más horas de las establecidas para cubrir la atención que se debe brindar a los pacientes.

Por su parte, Laura Reiloba hizo referencia a las falencias al momento de los nombramientos y cargos. “No hay incentivo para los profesionales que siguen una carrera, que se forman con mucho esfuerzo. Los cargos en los hospitales son por cuñas o elegidos a dedo. Sin ir más lejos, en el Servicio de Traumatología del Rawson hay 85 profesionales y solo dos coordinadoras cuando hay un importante número de kinesiólogos muy bien preparados para ocupar cargos”, aseguró la secretaria.

Por último, Reiloba recalcó que en San Juan hay excelentes profesionales con muy buena preparación, pero que no son cuidados ni incentivados a crecer. “El pago que reciben es escaso y las condiciones en las que trabajan a veces son muy precarias porque no cuentan con todos los elementos necesarios para brindar una buena atención. No es justo que la culpa recaiga sobre ellos”, concluyó.